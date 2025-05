Sognando… Ballando con le stelle: commento e diretta puntata 16 maggio 2025

Si chiude con un eliminato la seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle 2025. Ad abbandonare la corsa verso il cast degli insegnanti della prossima edizione del talent è Eleonora, che vede sfuggire il suo sogno nel “testa a testa” finale con Chiquito. Al contrario il ballerino può continuare a gareggiare, dopo essersi regalato una serata da protagonista. La sua esibizione, infatti, aveva convinto tutti e nella classifica provvisoria era primo a pari merito con altri due compagni di ballo.

Ad ogni modo il rischio eliminazione è stato sventato, mentre per Eleonora purtroppo l’esperienza a Sognando Ballando con le Stelle termina qui. La terza puntata, che sarà anche la semifinale, torna come da programma venerdì prossimo. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Verso la classifica finale di Sognando… Ballando con le stelle 2025

Dopo l’esibizione di Aly Z, tocca a Yuri e Alessandra sfoderare tutto il loro talento con uno straordinario reggaeton che convince persino Guillermo Mariotto. La coppia totalizza cinquanta punti e ha buone chance di ottenere un buon piazzamento finale in classifica. La carrellata di esibizioni di questa seconda puntata si chiude Chiquito, con un paso doble “per combattere i pregiudizi”.

Anche lui fa il pieno di punti e si mette al sicuro dalle posizioni pericolose dalla classifica. Vedremo dunque quali saranno i verdetti di questa seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle 2025, con le votazioni del pubblico che determinerà come al solito la graduatoria definitiva. Chi sarà il vincitore e chi verrà eliminato? (Agg.Jacopo D’Antuono)

Sognando… Ballando con le stelle 2025, Aly Z annoia Guillermo Mariotto

Aly Z si mette alla prova con un genere lontano dalle sue corde, dimostrando grande duttilità e voglia di accaparrarsi un posto nel cast di Ballando con le Stelle. Matano resta incantato, lo stesso Simone di Pasquale che la esalta. Non è dello stesso avviso Guillermo Mariotto, che fa capire di essersi annoiato: “Quando ho saputo di questo format, mi aspettavo cose pazzesche. Invece vedo cose che abbiamo già visto. Parliamo di professionisti, campioni che dovrebbero fare cose pazzesche ma non le vedo”.

“Tu non lo hai visto?”, domanda incredulo Canino. “E’ una cosa nella media, perché non c’è esplosione…”, replica Guillermo. “Sei stata l’unica a dimostrare di essere completa”, commenta la Smith in risposta alle critiche di Mariotto. “Sei molto bella senza essere appariscente”, aggiunge infine Selvaggia Lucarelli. Prosegue la gara: tocca a Yuri e Alessandra. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Mario e Veera spaccano la giuria di Sognando… Ballando con le stelle

Tocca a Mario e Veera esibirsi sul palco di Sognando Ballando con le Stelle, con il ballerino che vuole togliersi qualche sassolino nei confronti della giuria e, in particolare, Ivan Zazzaroni. Lo fa regalandosi una grande performance, che infatti fa ricredere il giurato. “Ha davvero guidato la ballerina, lo abbiamo provocato apposta. A noi non piace il moderno, ma ho visto uno che può davvero fare il maestro di Ballando con le Stelle”, le sue parole.

“Non è vero niente. Stavo esattamente commentando il contrario. Veera era atterrita e c’era grande incertezza. Avevo paura si facesse male”, la risposta di Selvaggia Lucarelli. Matteo, il coreografo, prova a riportare equilibrio con il suo commento tecnico: “Qui ha portato a casa una perfromance in cui è stato bravo. Qualche imperfezione però c’è stata…”. Negativi, invece, i commenti di Mariotto e Canino. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Sognando… Ballando con le stelle 2025: Francesco Totti super ospite e protagonista

La gara di Sognando… Ballando con le Stelle 2025 va avanti tra mille emozioni e nuovi grandissimi ospiti. Da Emanuele Filiberto a Francesco Totti, il più atteso e acclamato. L’ex capitano della Roma viene accolto da Milly Carlucci e il pubblico con un applauso caloroso. Francesco non se la sente di ballare, preferisce raccontare qualche aneddoto di carriera e mandare un messaggio ai più giovani: “I sogni sono importanti ma agli inizi è importante pensare a divertirsi”.

La conduttrice mostra al pupone tutti i colleghi del mondo dello sport e del pallone che hanno calcato il palco di Ballando con le Stelle. Chissà che non sia di ispirazione e mentre scorrono le immagini di Maradona, forse, Totti ci ripensa. “Diego può fare tutto. E’ stato il numero uno in tutto. Ci manca”, l’omaggio di Francesco. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Sognando… Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli provoca Valentina Fiorini

Anche se in clamoroso ritardo, per via della partita di Sinner, arrivano finalmente le prime esibizioni a Sognando… Ballando con le Stelle 2025. Una puntata che si preannuncia ricca di emozioni, tra chi cerca riscatto e chi conferme. Nikita e Valentina provano a stupire la giuria e ci riescono, quasi del tutto: Selvaggia Lucarelli, infatti, non è del tutto convinta e non si trattiene dall’esprimere i suoi dubbi.

In questo caso è l’altezza della ballerina a non convincerla e quindi dice no. Avanti con Vanessa e Carlo, due grandi protagonisti della prima puntata. Vanessa si è aggiudicata la prima puntata e questa sera, venerdì 16 maggio, vuole ripetersi. Sulle note dell’ombelico del mondo, la coppia scende in pista e si scatena. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Sognando… Ballando con le stelle: anticipazioni puntata 16 maggio 2025

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata, oggi, venerdì 16 maggio 2025, torna in onda Sognando… Ballando con le stelle, il format ideato da Milly Carlucci sia per festeggiare il ventesimo anniversario dello storico programma di Raiuno sia per trovare il nuovo maestro che, nella prossima stagione televisiva, entrerà ufficialmente nel cast dei maestri di Ballando con le stelle. Come sempre troveremo al centro del palco Milly Carlucci, che sarà la padrona di casa di una serata ricca di esibizioni, ma anche di ospiti che si metteranno seriamente in gioco scendendo sulla pista da ballo più famosa d’Italia.

Tra gli ospiti della serata, c’è grande attesa per l’arrivo di Francesco Totti che, per una sera, si trasformerà in ballerino davvero speciale, e l’attesa per l’esibizione dell’ex campione della Roma è davvero altissima. Spazio, dunque, ad Emanuele Filiberto con Massimiliano Rosolino, due grandi ritorni in pista nel tanto amato programma..

Sognando… Ballando con le stelle: le coppie e le performance della serata

Grandi ritorni e tanti amati protagonisti sono pronti a fare ritorno a Ballando per questa speciale notte, capitanata dalla bravissima Milly Carlucci: Kuzmina in coppia con Chiquito, poi Aly Z con Moreno Porcu, Vanessa insieme a Carlo Aloia, quindi spazio per Hugo e Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca, Valentina insieme a Nikita Perotti. Tra le coppie protagoniste vedremo anche Veera Kinnunen con Mario, Yuri con Alessandra Tripoli. Tutte le performance saranno accompagnate dalla musica della Big Band di Paolo Belli, mentre in giuria come sempre ci sarà spazio per la solita squadra, da Fabio Canino a Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nella giuria messa in piedi per valutare le varie esibizioni alle quali assisteremo nel corso della serata.

Come seguire in diretta streaming Sognando… Ballando con le stelle

Oltre alla consueta messa in onda su Rai1 collocata a venerdì 16 maggio 2025, sarà possibile recuperare la puntata anche in streaming, per tutti coloro che non avranno la possibilità di seguire in diretta la serata. Su Raiplay, inoltre, è possibile rivedere anche la prima puntata, ma anche le clip dedicate alle esibizioni delle coppie e alla loro preparazione in sala prove.