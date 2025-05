Sognando… Ballando con le stelle: anticipazioni puntata 9 maggio 2025

Venerdì 9 maggio 2025, in prima serata, torna in onda Milly Carlucci con un’edizione speciale di Ballando con le stelle. Il nuovo format s’intitola Sognando… Ballando con le stelle ed è stato ideato dalla conduttrice e dalla sua squadra per celebrare il ventesimo anniversario di Ballando con le stelle. Accanto alla Carlucci, anche a Sognando… Ballando con le stelle ci sarà Paolo Belli. Protagonisti del format sono professionisti del ballo che, in quattro puntate, avranno la possibilità di diventare maestro nella prossima edizione di Ballando con le stelle. A giudicare i professionisti ci sarà un’apposita giuria formata dagli immancabili Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Fondamentale, poi, sarà anche il voto del pubblico attraverso i social.

Anche a Sognando non mancheranno i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, e la new entry Matteo Addino mentre a bordo campo ci saranno Alberto Matano e i maestri. In ogni puntata, poi, ci saranno tanti ospiti: quelli di questa sera sono Hoara Borselli, Iva Zanicchi, Nathalie Guetta. Federica Pellegrini ballerà il tango con Samuel Peron.

I concorrenti di Sognando… Ballando con le stelle

Protagonisti indiscussi di Sognando… Ballando con le stelle saranno i professionisti del ballo e i maestri della scorsa edizione di Ballando con le stelle con cui faranno coppia esibendosi, in ogni puntate, con coreografie straordinarie.

I concorrenti e gli abbinamenti, dunque, sono: Chiquito con Anastasia Kuzmina, Aly-Z con Moreno Porcu, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Yuri con Alessandra Tripoli, Eleonora con Luca Favilla, Vanessa con Carlo Aloia, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti.

Come seguire in diretta streaming Sognando… Ballando con le stelle

L’appuntamento con la prima puntata di Sognando… Ballando con le stelle è per questa sera, alle 21.30 su Raiuno. Al termine di Affari Tuoi, si riaccenderanno i riflettori sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana. Anche Sognando, tuttavia, può essere seguito in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione dove è possibile anche riguardare le varie esibizioni dei concorrenti.