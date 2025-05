Sognando Ballando con le stelle: anticipazioni 23 maggio 2025

Tutto pronto per la terza e penultima puntata di Sognando… Ballando con le stelle che, sin dalla prima puntata, ha stupito i telespettatori di Raiuno per la bravura dei concorrenti, tutti ballerini professionisti, ma anche per le loro intense storie. Venerdì 23 maggio 2025, la semifinale è pronta a regalare nuovamente una serata all’insegna dei grandi ospiti, ma anche di emozioni, balli, musica e divertimento. Dopo una settimana intensa di prove, tutti i concorrenti scenderanno in pista con un unico obiettivo: strappare il biglietto della finalissima.

Quello di questa sera condotto sempre da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli che, questa sera, dirigerà la sua Big Band che dovrà eseguire alcuni brani del Festival di Sanremo 2025 che saranno eseguiti dal vivo direttamente dagli artisti che li hanno portati in gara all’Ariston, sarà un grande show. Spazio, dunque, all’eleganza di Francesca Michielin e alla grinta e all’energia dei The Kolors e di Rocco Hunt ma anche a quella di Marcella Bella con un brano che celebra la libertà della donna di poter scegliere. Non mancheranno, poi, le emozioni del brano dedicato alla vita di Francesco Gabbani. Concluderanno, infine, la carrellata di ospiti Settembre, vincitore della categoria Nuove proposte, Noemi e Sal Da Vinci.

Sognando Ballando con le stelle: le coppie della semifinale

La semifinale di Sognando… Ballando con le stelle porterà in pista le coppie di concorrenti ancora in gara al termine di una settimana lunga e difficile per la preparazione di tutte le esibizioni. Per una coppia, in particolare, la settimana è stata più difficile del previsto. Pasquale La Rocca, a causa di un problema di salute, non potrà essere in pista ma la concorrente Janiya si esibirà comunque continuando la sua gara e lo farà con un altro maestro ovvero Filippo Zara.

Scenderanno nuovamente in pista anche Chiquito con Anastasia Kuzmina che, nella scorsa puntata è riuscito a conquistare i consensi del pubblico così come Yuri con Alessandra Tripoli. Grande attesa, inoltre, per il ritorno in pista di Veronica con Carlo Aloia essendo stata tra le protagoniste indiscusse delle prime due puntate. A gareggiare per evitare l’eliminazione, inoltre, saranno anche Aly-Z con Moreno Porcu, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini e Valentina con Nikita Perotti che, nonostante non abbia dalla propria parte la giuria, è riuscita a superare le prime due puntate.

Come seguire in diretta streaming Sognando… Ballando con le stelle

Se la settimana scorsa, a causa degli Internazionali d’Italia, la puntata è cominciata in ritardo, questa sera, la semifinale di Sognando… Ballando con le stelle prenderà il via alle 21.30, al termine dell’appuntamento con Affari tuoi. A cedere la linea a Milly Carlucci sarà Stefano De Martino invitando tutti a restare sintonizzati su Raiuno dove è possibile seguire la diretta televisiva dello show.

Con Raiplay, invece, chiunque si trovi fuori casa o sia impossibilità a seguire il programma in tv, può seguire la diretta streaming attraverso smartphone, tablet o pc collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione.