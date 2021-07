Sogno di una notte di mezza età / Su Rai 3 il film con Gerard Depardieu (21 luglio)

Sogno di una notte di mezza età andrà nuovamente in onda oggi, 21 luglio, in prima serata (inizio ore 21.20) all’interno della programmazione di Rai 3. Si tratta di un film di produzione francese datato 2018. La pellicola che vede un cast di ottimo livello, tra gli altri il grande Gérard Depardieu, gode della regia di Daniel Auteuil (che interpreta anche uno dei ruoli principali, quello di Daniel) e si basa su una sceneggiatura di Florian Zeller. La pellicola è stata prodotta da un cartello di case di produzione, tutte francese, (Curiosa Films, France 3 Cinéma, Versus Production) della Eagle Pictures invece la capillare distribuzione nelle sale cinematografiche mondiali. La pellicola ascrivibile al genere delle commedie non è una prima televisiva.

Sogno di una notte di mezza età, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Sogno di una notte di mezza età. Daniel ha una bella vita che scorre tra l’esigente moglie e un amico di vecchia data, amico con un carattere estremamente ingombrante. Quest’ultimo, Patrick, è invece all’antitesi di Daniel, la sua grande personalità lo ha portato a lasciare la moglie che trovava ormai superata e a seguire l’istinto per avere dalla vita ciò che meglio può offrire. Mentre Daniel sopporta la moglie, Patrick nonostante l’età non più verde salta da una donna all’altra, ogni conquista viene portata a conoscenza dell’amico. L’ultima, la bellissima spagnola Emma accende le fantasie di Daniel, fantasie represse fin quando Patrick non insiste per organizzare una cena tra coppie. L’incontro che doveva essere un’occasione di socializzazione si trasforma in una vera e propria tortura per Daniel, da una parte le fantasie sulla bella spagnola che ha metà degli anni dell’amico (e un corpo da favola) e dall’altro la finzione verso la moglie, una moglie che conoscendolo smaschera il suo doppio gioco.

