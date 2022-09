Sogno di una notte di mezza età/ Su Rai 3 il film con Gerard Depardieu

Sogno di una notte di mezza età, film di Rai 3 diretto da Daniel Auteuil

Sogno di una notte di mezza età va in onda oggi, sabato 10 settembre, alle ore 15.40 su Rai 3. Ci troviamo di fronte a un film comico prodotto in Francia nel 2018 e diretto da Daniel Auteuil. Il regista ha avuto anche un ruolo importante nel cast degli attori, con la collaborazione di Gerard Depardieu e Adriana Ugarte.

I due gladiatori/ Su Rete 4 il film con Moira Orfei

È stato prodotto nel 2018 e nello stesso anno è avvenuta anche la sua distribuzione nelle sale italiane. Nonostante le attese, la pellicola non ha rispettato le aspettative soprattutto dal punto di vista degli incassi. Il film ha infatti incassato solo la metà (circa 3 milioni di euro) di quanto speso per la realizzazione (poco più di 6 milioni di euro).

Il Tempio della Velocità/ Su Rai 2 il documentario sull'Autodromo di Monza

Sogno di una notte di mezza età, la trama del film

Passiamo alla trama di Sogno di una notte di mezza età. Il protagonista della storia è un uomo di nome Daniel, spesso vittima della sua fervida immaginazione e delle angherie causategli dal suo migliore amico. Raggiunta la soglia della così detta terza età, inizia a fantasticare in maniera piuttosto libera, rischiando spesso di perdere il controllo sugli eventi reali che lo circondano, comprese le sorti dei suoi affetti più cari.

Alla base della sua voglia di evadere con la mente c’è il cambio radicale che il suo fedele amico, Patrick, ha deciso di attuare. Nonostante l’età avanzata aveva infatti deciso di lasciare la sua storica moglie per gettarsi a capofitto in una nuova relazione dalle tinte decisamente più giovanili. L’avvenenza della nuova fidanzata dell’uomo porta Daniel a stravolgere i propri pensieri e desideri in relazione al prossimo futuro.

Gotti il Primo Padrino/ Su Rai 3 il film con John Travolta

Emma, la nuova fiamma dell’amico, è molto più giovane ed energica di entrambi, al punto da imbarazzare il protagonista all’idea di confrontarla con la propria moglie Isabelle.

In ogni caso, Patrick insiste in maniera assillante al fine di organizzare proprio una serata di coppia così da presentare ufficialmente la nuova compagna al suo amico e alla consorte. Nonostante le resistenze iniziali, soprattutto di Isabelle, alla fine l’organizzazione viene ultimata. Sarà proprio questa cena a 4 realizzata a casa dell’amico a cambiare la percezione di Daniel costringendolo a dover prendere una scelta piuttosto rilevante per la sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA