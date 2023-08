Sogno e son desto, replica/ Anticipazioni: il varietà di Massimo Ranieri con amici e musica

Sogno e son desto torna in onda in replica l’11 agosto

Dopo il successo ottenuto con la replica dello scorso 4 agosto, oggi, venerdì 11 agosto, in prima serata, subito dopo la nuova puntata di Techetechetè, Raiuno trasmette un nuovo appuntamento di “Sogno e son desto“, lo show di Massimo Ranieri che si trasforma in un vero showman sfoggiando il suo indiscutibile talento che gli ha permesso di conquistare totalmente l’affetto del pubblico, ma anche la stima degli addetti ai lavori. Cantante, attore, conduttore e ballerino, quello di Ranieri è un talento istrionico che, da anni, incanta non solo gli amanti della musica, ma anche quelli del teatro e della televisione.

Andrea Roncato: “Gigi lo incontrai in parrocchia a 12 anni”/ “Moana Pozzi donna intelligente”

Tra varietà, musica, siparietti divertenti, aneddoti e duetti con i tantissimi ospiti, Massimo Ranieri regala una serata assolutamente imperdibile ai telespettatori che, grazie alle repliche che mostrano i momenti più belli delle varie puntate,

Gli ospiti della replica si Sogno e son desto

Sono tantissimi gli ospiti che, nel corso delle varie puntate di Sogno e son desto, hanno accettato l’invito di Massimo Ranieri regalando dei momenti unici ai telespettatori. Nella replica della scorsa settimana, i telespettatori hanno avuto anche la possibilità di rivivere il momento imperdibile tra Ranieri e Franco Battiato, venuto a mancare nel 2021.

Belen Rodriguez/ Mosse ambigue sui social contro Stefano De Martino? Lui vola a New York con…

Anche questa sera, la Rai ha messo su una puntata con i momenti più belli ed emozionanti dello show di Ranieri che, tra i tanti, ha avuto come ospiti anche Andrea Bocelli, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Patty Pravo, Stefania Sandrelli, Gianna Nannini, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Al Bano e tanti altri.

Come vedere in diretta streaming Sogno e son desto

Pur essendo una replica, Sogno e son desto può essere visto non solo in diretta televisiva su Raiuno, ma anche in diretta streaming grazie al sito o all’applicazione Raiplay che permette di vedere tutti i contenuti Rai contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo.

Aurora Ramazzotti/ Nuova vita dopo la nascita di Cesare: "Io mamma? Ho delle preoccupazioni ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA