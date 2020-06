Sol Levante/ Su Rai 3 il film con Sean Connery e Wesley Snipes (oggi, 15 giugno)

Sol Levante vain onda oggi, 15 giugno, su Rai 3 a partire dalle ore 21:20. Il film ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 1993. La pellicola appartiene al genere Thriller ed è stato diretto da Philip Kaufman mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista, dallo scrittore Michael Crichton e da Michael Backes. All’interno del cast del film ci sono diversi volti noti di Hollywood come ad esempio Sean Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel, Tia Carrere, Steve Buscemi, Kevin Anderson e Stan Shaw. Le musiche sono state realizzate da Toru Takemitsu mentre la fotografia è stata curata da Michael Chapman.

Sol Levante, la trama del film

Ecco la trama di Sol Levante. Los Angeles fa da sfondo agli eventi del film. Durante una festa per il passaggio di alcuni sistemi di protezione informatici da parte di una società americana ad una giapponese, una ragazza viene misteriosamente trovata morta. A questo punto, per risolvere la questione, il caso viene affidato a Webster Smith e Tom Graham insieme al capitano John Connor, che da anni intrattiene diversi rapporti con la popolazione giapponese presente nella città.

I primi sospetti dell’omicidio ricadono su un tale Eddy, ricercato dopo che le telecamere di sorveglianza lo hanno registrato. Tuttavia, nulla è come sembra ed i due detective se ne renderanno conto presto. Difatti, i poliziotti dovranno affrontare non solo quello che è un caso molto complesso ed articolato, ma dovranno affrontare anche la diffidenza e l’ostilità che c’è nei loro confronti. Con grande sforzo comunque, i due uomini riusciranno a comprendere chi muove i fili da dietro le quinte e proveranno in ogni modo a fare giustizia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA