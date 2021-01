Solange, dal matrimonio con Veronica al coming out/ “Ho fatto della mia vita…”

La vita di Solange è stata ricca di avventure e di eventi. Il sensitivo, morto il 7 gennaio per cause naturali, era nato nel 1952 col nome di Paolo Bucinelli. In tv si era fatto conoscere sia come sensitivo che come personaggio televisivo stando attento sempre a proteggere la propria vita privata di cui aveva parlato in rare occasioni. Nel 2001, tuttavia, convolò a nozze con Veronica, una ragazza di origini siciliane per la quale disegnò anche l’abito da sposa come raccontò lui stesso ai microfoni di Novella 2000. Un matrimonio che, però, finì. L’amore tra Solange e Veronica finì e i due decisero di prendere strade diverse. I motivi che portarono alla rottura, tuttavia, sono sempre rimasti segreti. Solange, super riservato, amava proteggere i propri aspetti parlando raramente della sua vita sentimentale.

SOLANGE, DOPO IL MATRIMONIO IL COMING OUT

Dopo la fine del matrimonio con Veronica, nel 2014, è arrivato il coming out di Solange. Il sensitivo, infatti, all’epoca, uscì allo scoperto con il suo compagno, un architetto romano di cui non si sa niente. Paolo Bucinelli, parlando di sè e della propria vita e della scelta di sposarsi, a Novella 2000, aveva detto: «Ho fatto della mia vita una continua esibizione, ma per la prima volta, in questa cappelletta di campagna, ho spento i riflettori. Ho voluto essere io a disegnare l’abito di Veronica ed a spostare tutta l’attenzione su di lei». A chi pensava che il matrimonio fosse un modo per far parlare di sè diceva: «qualcuno sorriderà pensando alla mia fama, ma questa storia, che va avanti da un anno e mezzo, è sincera e pulita».



