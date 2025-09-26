Le ultime novità sulla tremenda vicenda accaduta a Solange Marchignoli, avvocatessa aggredita dal suo ex: se ne parla a Dentro la notizia

L’avvocatessa Solange Marchignoli, legale che ha seguito da vicina numerosi casi giudiziari pubblici, è stata nuovamente ospite ieri pomeriggio degli studi di Dentro la notizia, su Canale 5. E’ tornata a parlare dell’aggressione violentissima subita dall’ex, denunciato per averle spaccato la mandibola. Ora quell’uomo è agli arresti ai domiciliari ma Solange Marchignoli ha notato che può ancora utilizzare i social, nonostante il divieto imposto a chi è in questo regime di detenzione: “Non mi sento benissimo a vedere quelle immagini – esordisce la vittima vedendo le foto post operazione – specie il video di casa mia mi colpisce molto emotivamente, mi fa tornare indietro nel tempo e mi viene da piangere.

“A parte questa sono così turbata per la velocità con quale ho appreso dall’Ansa che è stata depositata da meno di una settimana dal suo arresto la richiesta di patteggiamento. Visto che ai domiciliari non possono usare nulla che possa comunicare con l’esterno, lui non soltanto utilizza i social ma lo fa per commettere ulteriori reati contro la vittima, un affronto alla giustizia italiana”, visto che di fatto con gli ultimi post pubblicati attaccherebbe la stessa Solange Marchignoli.

E ancora: “In fase di indagini lui depositando il patteggiamento ha ammesso gli addebiti visto che il patteggiamento significa concordare una pena con il mistero. Ma è importante sapere una cosa che potrebbero domandarsi tutti: la persona offesa, io in questo caso, non ha alcun poter discrezionale sulla scelta del signore con il suo difensore, perchè se il pubblico ministero decide congrua la pena o il risarcimento io non posso decidere, quindi non posso scegliere che lui non patteggi”. In poche parole Solange Marchignoli potrebbe essere costretta al patteggiamento e una volta pagato il suo ex tornerebbe tranquillamente in libertà”.

SOLANGE MARCHIGNOLI: “HO CHIESTO AIUTO AL CENTRO VITTIME DI VIOLENZA”

Quindi ha ricordato il periodo pre aggressione: “Ho chiesto aiuto al centro vittime di violenza perchè questi episodi si inseriscono in una cosa che si chiama ciclo della violenza e riguardano tutte queste donne che vengono fagocitate in un meccanismo molto profondo che colpiscono persone intelligenti, meno intelligenti, colte…”.

“Ero come in una gabbia – ha continuato – perchè emotivamente questi soggetti tornano nelle vite delle vittime. Come mi umiliava? Me ne diceva di tutti i colori come professionista, come donna, come mamma, mi diceva che non sapevo fare la mamma. Lui mi denigrava a prescindere, anche davanti ai miei figli, tanti episodi sono avvenuti… mi citofonava di notte, era in uno stato di alterazione psicofisica e bisognava aprirgli la porta, poi i bimbi si svegliavano, lui entrava in casa, mi perquisiva la casa dicendo che aveva sentito dei rumori, aveva visto degli uomini in casa ma io stavo dormendo con i miei figli ed era complicato farlo uscire da casa”.



SOLANGE MARCHIGNOLI FA COMMUOVERE NUZZI

Quindi ha raccontato un dettaglio che ha fatto commuovere il conduttore Gianluigi Nuzzi: “Mio figlio di 12 anni ha scritto una lettera a Babbo Natale, ha scritto una serie di regali e poi ha chiesto di aiutarlo a fargli sparire questa persona dalla vita della mamma, non sapeva più come aiutarmi”.

“I miei figli sono seguiti dal gruppo indagine di Milano – ha aggiunto – perchè le violenze li hanno turbati nella loro crescita e la procura dei minori è intervenuta, è intervenuto lo stato perchè la situazione è molto complicata ed è complicata anche adesso perchè lui si fotografa in vestito di bianco verso il suo percorso in tribunale e scrive senza che nessuno lo fermi”, ha concluso. Ricordiamo che Solange Marchignoli è stata brutalmente aggredita mentre si trovava in vacanza a Dubai con il suo ex, ma di quanto accaduto ha pochi ricordi, se non lo svegliarsi in ospedale con la mandibola distrutta “avevo i denti in gola”, ha raccontato “ed ero terrorizzata”.