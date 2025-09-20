Il dramma di Solange Marchignoli, la nota avvocatessa, che ha raccontato di essere stata massacrata dalla sua ex: ecco il suo racconto a Dentro la notizia

Solange Marchignoli, avvocato noto al pubblico per aver difeso in passato Alessia Pifferi, ma anche Nina Moric e nelle ultime settimane la veggente di Trevignano, è stata vittima di un pestaggio molto violento da parte del suo ex. Ha raccontato tutto il suo dramma – mandibola e sterno rotti – negli studi di Dentro la notizia, su Canale 5.

Özge Özpirinççi, chi è: attrice e modella turca/ Protagonista de "La forza di una donna"

“Ieri il Corriere della Sera – ha esordito Solange Marchignoli – narrava la storia di una donna senza volta e senza nome e io sono venuta qui per dire che quella persona sono io, lo faccio perchè sono un avvocato penalista che difende donne anche vittime di violenza, perchè sono un personaggio pubblico ma soprattutto perchè sono una donna e mi sono sentita in dovere di dire che non bisogna avere paura, vergogna e che bisogna denunciare, perchè la giustizia esiste e può proteggere, ecco perchè sono venuta qui”.

Filippo Turetta picchiato in carcere/ Gino Cecchettin “No alla violenza, giustizia riparativa? E' presto”

SOLANGE MARCHIGNOLI: “IL PRIMO SCHIAFFO ALL’ISOLA D’ELBA”

Ha quindi raccontato come la situazione è degenerata: “Il primo schiaffo è arrivato durante una vacanze all’isola d’Elba, abbiamo avuto una discussione per futili motivi e mi ha aggredito”, precisando che: “Io non ho mai messo di pensare a questo incubo, c’erano dei segnali? Questa storia ha un grande mantello di tossicodipendenza, io che non ho mai conosciuto la droga, ho raccolto una richiesta accorta di aiuto da parte sua (riferendosi al suo ex compagno, l’aggressore, già denunciato ndr), abbiamo fatto dei percorsi insieme, l’ho accompagnato perchè pensavo che questo problema gigante potesse essere risolto. Io volevo aiutarlo perchè mi sono innamorata di lui ma soprattutto delle sue fragilità e quindi gli ho detto che lo accompagnavo, mi sono interfacciata con le migliori cliniche, ho cercato di aiutarlo a diventare migliore. Io lo accompagnavo nelle cliniche, abbiamo trascorso un perido di clinica insieme, non l’ho mai lasciato solo, ma ho frainteso che la mano che muoveva la violenza, la penna che scriveva messaggi inenarrabili e la bocca che pronunciava parole impronunciabili per me era la conseguenza di un demone un qualcosa più forte di lui che muoveva questo meccanismo, ecco perchè io ho pensato di aiutarlo perchè pensavo che eliminata questa ombra io gli avrei offerto una vita bella, fatta di cose semplici, di affetti… bisogna essere coraggiosi”.

Costantino Vitagliano come sta? Affetto da una malattia autoimmune/ "Faccio da cavia alle terapie"

Solange Marchignoli ha proseguito: “Ho due figli, bisogna essere coraggiosi, bisogna affrontare le cose per come vengono e cercare di capirle, quindi io ho pensato che tutto fosse la conseguenza di una brutta cosa che è la dipendenza, semplicemente volevo aiutarlo perchè lo amavo profondamente. Amavo le sue fragilità, questo è amore? Nessuno sa dirci che cosa è l’amore, ma probabilmente sono una persona iper sensibile quindi mi faccio carico della fragilità altrui, anche nel mio lavoro ci sono per tutti, non riesco a dare un valore economico alla libertà, le persone le aiuto, sono in imbarazzo quando bisogna dare un valore economico, quanto vale la libertà, come posso dirti cosa costa?”. E ancora: “L’episodio peggiore? Non lo so. Le lenti scure una protezione? Probabilmente inconscia, ho imparato a usarli più scuri, ho imparato a difendermi”.

SOLANGE MARCHIGNOLI: “STAVO VIVENDO UNA SITUAZIONE FUORI DA OGNI LOGICA””

Ma quando è caduta l’ultima barriera? “Si era rotta l’anno scorso, io l’avevo lasciato perchè era una situazione fuori da ogni logica umana. Il problema era anche la mia immagine, la mia figura di donna, di professionista, di persona che va in tv, che viene fermata per strada per parlare dei casi che mi occupo, è stato fatto un lavoro per isolarmi, invece di essere complici c’era una voglia di prevaricare su di me. Mi diceva di non andare in tv, di non fare questo e quell’altro. Io sono una musicista e adesso che ho 12 viti nella mascella significa non suonare il flauto, lo suono da quando ha 5 anni è anche il logo del mio studio, è un flauto traverso. Io suono misica barocca”.

Nuzzi fa notare come il suo ex – secondo quanto traspare dai social – fosse una persona che vivesse una vita mondana fra sfarzi e lusso: “Cosa c’entravo io con il suo mondo? Non c’entravo niente, completamente nulla – replica Solange Marchignoli – l’amore? Non lo so, io non bevo, non fumo, ascolto musica barocca, non vado nei locali”. Quindi ha raccontato la brutale aggressione subita pochi mesi fa: “Io ho perso conoscenza in un appartamento a Dubai, stavamo discutendo, poi ad un certo punto perdo conoscenza quindi non ho memoria di niente se non alcuni flash e immagini, mi sono svegliata in un ospedale dove lui mi ha raccontato di avermi portato personalmente. Io avevo la mascella con la frattura aperta, avevo i miei denti superiori in gola e non riuscivo a chiudere la bocca, mi sono spaventa a dir poco, ma non avevo dolore, proprio zero, non so come abbia reagito il mio cervello”.



SOLANGE MARCHIGNOLI: “NON RICORDO COSA MI E’ SUCCESSO”

E ancora: “Non ricordo nient’altro a parte il volto del chirurgo maxillofacciale. Il mio ex era accanto a me in ospedale. Dal momento in cui mi sono ripresa ho dei flash e lui ha detto che ero caduta e ho picchiato il viso sul tavolo. Io non ho pensato niente, ero in uno stato di totale confusione. Sono stata operata, il giorno dopo mi han fatto volare da Dubai ad Amburgo dove mi ha accolto un medico, un dentista che voleva sincerarsi della posizione dei miei denti e poi sono tornata a Milano facendo scalo a Francoforte ma non ho memoria di niente, sono stata anche da un neurologo perchè avevo paura di perdere la mente, una delle parti più belle di me ma mi ha detto che il non ricordare era un meccanismo di protezione”.

Quindi ha concluso: “Il mio ex dice che sono caduta ed ho sbattuto la faccia. Anche se lui non voleva mi sono rivolta all’ospedale San Paolo di Milano perchè non sapevo cosa mi avessero fatto, ho scoperto di avere 12 viti nella mascella, tecnicamente non sapevo cosa fosse successo”, ha concluso.