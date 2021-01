Solange, morto sensitivo a 68 anni/ Trovato in casa senza vita: causa naturali?

Solange, celebre sensitivo e protagonista di molte parentesi televisive è morto all’età di 68 anni. E’ di pochi minuti fa la notizia riportata dall’Agenzia di stampa Ansa e dai principali organi di stampa nazionali tra cui La Nazione che riferisce del decesso di Solange, al secolo Paolo Bucinelli, noto per aver preso parte a diverse trasmissioni non solo Rai ma anche Mediaset. L’uomo è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua abitazione, a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Le prime ipotesi relative al decesso farebbero riferimento a possibili cause naturali.

Stando a quanto riferisce il quotidiano La Nazione, da alcuni giorni i suoi amici non avevano sue notizie e preoccupati dal suo silenzio si erano recati davanti alla sua abitazione. Nonostante i tentativi di accedere in casa e la mancata risposta del sensitivo, il suo cellulare avrebbe iniziato a squillare alle loro telefonate. Da qui la decisione di chiamare i soccorsi temendo il peggio.

SOLANGE È MORTO: ADDIO AL NOTO SENSITIVO E VOLTO TV

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per accedere nell’abitazione del sentivo Solange dove è stato rinvenuto morto. Nonostante l’arrivo dei soccorritori del 118, Paolo Buccinelli era già deceduto e a nulla sono valsi i tentativi messi in atto per rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Stando a quanto scrive il quotidiano La Nazione, Solange si era recato la scorsa domenica al pronto soccorso per un problema glicemico ma era poi stato dimesso. Non si conoscono però al momento le cause esatte del decesso. La notizia della sua morte lascia il mondo dello spettacolo e della televisione senza parole. Il nome del celebre sensitivo era molto noto soprattutto per aver ricoperto il ruolo di opinionista in vari show. Era molto atteso anche al Festival di Sanremo dove veniva intervistato da molte tv. Anche nel ruolo di sensitivo aveva presenziato in diversi programmi leggendo la mano a numerosi vip.



