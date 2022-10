Solange Salvo e Michele D’Addetta, chi sono? Concorrenti Matrimonio a prima vista 9/ Un incastro perfetto

Michele D’Addetta, tra i protagonisti Matrimonio a prima vista Italia 9

Solange Salvo e Michele D’Addetta sono una delle tre coppie protagoniste della nona edizione di “Matrimonio a prima vista Italia”, al via questa sera, mercoledì 26 ottobre, su Real Time. Michele ha 30 anni, viene da Torino e fa il personal trainer. Laureato in scienze motorie, ha da poco aperto il suo studio privato. Figlio unico, è molto legato ai suoi genitori con i quali ha un rapporto aperto e sincero. Dopo una relazione durata 6 anni, ha vissuto molti rapporti effimeri che non gli hanno lasciato niente. “Mi reputo in equilibrio, ma mi manca una persona con cui condividere momenti belle e momenti brutti. Una donna che mi faccia essere la parte migliore di me”, ha detto Michele nel video di presentazione. Secondo gli esperti è un uomo che ha molta voglia di costruire e pensare al futuro.

Chi è Solange Salvo, futura moglie di Michele a Matrimonio a prima vista Italia 9

Per Michele, i tre esperti di “Matrimonio a prima vista Italia 9” hanno scelto Solange Salvo, 33 anni di Nova Milanese. Lavora come infermiera e spesso torna a casa piangendo per i suoi pazienti. Quando è scoppiata la pandemia ha capito di non poter fare altro che l’infermiera. Cerca qualcuno che capisca il suo lavoro. I suoi genitori sono il suo esempio: avevano 14 anni quando si sono fidanzati e sono ancora felicemente sposati. “Mi voglio sposare perché voglio essere la persona che nessuno è mai stato in gradi di tirare fuori. So che posso essere una moglie”, ha detto nel video di presentazione. Solange e Michele sono stati messi insieme dai tre esperti – che li definiscono “un incastro perfetto” – con un’affinità dell’85%. Come sarà il loro primo incontro all’altare?

