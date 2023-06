Solange Salvo e Michele D’Addetta di Matrimonio a prima vista si sono lasciati/ L’addio…

Solange Salvo e Michele D’Addetta si sono lasciati

Solange Salvo e Michele D’Addetta sembravano destinati a restare insieme dimostrando che anche due perfetti sconosciuti che decidono di sposarsi senza neanche essersi mai visti erano in grado di innamorarsi e costruire una storia importante. Davanti alle telecamere di Matrimonio a prima vista Italia, infatti, Solange e Michele avevano dimostrato di avere tutte le carte in regola per restare insieme e, invece, anche l’unica coppia della nona edizione del reality ha spiazzato tutti annunciando l’addio. La notizia è stata data da Michele che ha pubblicato un lungo post su Instagram spiegando di aver provato a tenere in piedi la storia.

«Ebbene sì, non siamo più qui. Dio se ci siamo amati, così tanto da dimenticarci di tutto, di quanto fosse complicato ciò che stavamo vivendo, di quanto fossero pericolosi i rischi che stavamo correndo. Facevamo ogni cosa solo con l’intento di provare a viverci al massimo», ha scritto D’Addetta.

Solange Salvo e Michele D’Adetta: le parole di lui

Quello tra Solange Salvo e Michele D’Adetta è stato un viaggio importante e inaspettato che ha regalato ad entrambi emozioni che pensavano di non provare. Il ritorno alla realtà, tuttavia, nonostante l’impegno di entrambi di far funzionare il rapporto, li ha portati su strade diverse fino alla decisione di lasciarsi. «Siamo semplicemente due persone profondamente diverse, incompatibili, con esigenze e traumi troppo simili per poter collimare, che si sono innamorate e hanno provato fino alla fine ad incastrarsi. Nel tentativo di non perderci ci abbiamo provato, in nome dell’amore ci siamo fatti tanto bene e tantissimo male. Ecco, proprio per lo stesso amore, abbiamo deciso di perderci per smettere di logorarci, per smettere di essere vittime l’uno dell’altro, o per smettere di pensare di esserlo, per non arrivare ad odiarci. Abbiamo scelto di lasciarci andare ad un futuro più roseo, meno pericoloso, più conciliante con la vita che vorremmo. Ci rialzeremo, e torneremo a sorridere alla vita», ha concluso Michele.

“Nell’ultimo anno sono cambiate tantissime cose per entrambi ed è giusto che la vita ora vada avanti su percorsi diversi. La mia adesso è fatta di scatoloni da svuotare, case nuove da cercare e lavori da trovare. Ringrazio tutte quelle persone che mi stanno dimostrando vicinanza e comprensione nonostante il mio silenzio“, ha aggiunto Solange.













