Soldatessa americana cade dal balcone durante una festa a Gaeta: è grave/ Scattano indagini

Una soldatessa americana di 24 anni è caduta dal balcone durante una festa con alcuni colleghi in una abitazione a Gaeta. È attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in gravi condizioni. A causa dell’impatto col suolo ha riportato alcune fratture multiple. Inizialmente era stata soccorsa all’ospedale Dono Svizzero di Formia, ma successivamente si è reso necessario il trasferimento per la complessità del caso.

I fatti, come ricostruito dal Messaggero, risalgono a mercoledì sera. La ventiquattrenne era in compagnia di un’altra donna e di due uomini. Il gruppo, in base a quanto emerso dalle analisi tossicologiche, aveva bevuto molto. È in questo contesto che, per cause ancora da chiarire, la ragazza sarebbe volata giù dal quarto piano. Le tettoie della palazzina pare abbiano attutito la caduta, probabilmente evitando la morte sul colpo. Ad accorgersi del suo corpo inerme davanti al portone sono stati due colleghi che erano scesi a buttare la spazzatura.

Soldatessa americana cade dal balcone durante una festa a Gaeta: è grave, il caso

La Procura di Cassino ha avviato le indagini sulla soldatessa americana caduta dal balcone a Gaeta. Il fascicolo è stato affidato al pm di turno, Chiara Fioranelli. Saranno fondamentali le testimonianze delle tre persone che erano nell’appartamento in cui si è svolta la festa insieme alla vittima e dei due colleghi che l’hanno trovata sull’asfalto. “Abbiamo pensato che fosse caduta scendendo le scale”, hanno detto questi ultimi al momento dell’arrivo degli inquirenti. Le versioni dei militari finora sono state concordanti.

Non è stato possibile invece ascoltare quella della diretta interessata, che è ricoverata nel reparto di rianimazione in condizioni gravissime. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: dal tentativo di suicidio alla possibilità che abbia perso l’equilibrio nel tentativo di raggiungere una delle tettoie sottostanti per qualche motivo. Non è da escludere che, a causa del tasso alcolemico elevato, si sia sporta e sia caduta mentre era semplicemente poaffacciata al balcone.











