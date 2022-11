Soldati israeliani a rischio di tumori/ “Colpa dei radar, aumentare misure sicurezza”

Il soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) sarebbero a rischio di sviluppare ematolinfoidi e altre tipologie di tumori. Lo ha ipotizzato uno studio condotto dai ricercatori Michael Peleg del Technion-Israel Institute of Technology di Haifa, Elihu Richter e Elliot Berry della Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Environmental Research e avanza la possibile correlazione tra l’esposizione del personale addetto ai radar a radiazioni a radiofrequenza (RFR) ad alta intensità e l’incidenza di tumori.

I soldati israeliani che per molto tempo sono esposti su tutto il corpo a queste radiazioni a radiofrequenza di elevata intensità avrebbero infatti più probabilità di sviluppare neoplasie ematolinfoidi, cioè una crescita anormale delle cellule. I ricercatori hanno quindi sottolineato l’importanza di istituire delle misure per proteggere i soldati dall’esposizione ai radar, monitorando con costanza la loro salute tramite esami del sangue, anche negli anni successivi dopo aver lasciato il lavoro.

Soldati israeliani a rischio di sviluppare tumori: cosa dice lo studio

I ricercatori che hanno analizzato il rischio per i soldati delle Forze di Difesa Israeliane di sviluppare ematolinfoidi e tumori hanno messo a punto alcune norme da seguire che potrebbero ridurre tale pericolo. Per esempio raccomandano di stabilire una soglia di esposizione e di aumentare la distanza tra il personale e i radar a radiazioni a radiofrequenza ad alta intensità. Come riporta lo studio, potrebbe rivelarsi utile anche una recinzione metallica che possa avere le stesso effetto di una gabbia di Faraday fra il trasmettitore e i soldati israeliani. Per i ricercatori è importante anche dotare il personale di indumenti protettivi, in particolare per la zona del collo e della testa, e fornire una corretta informazione sui rischi che si corrono in seguito all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza ad alta intensità.

Gli autori dello studio avevano individuato nel 2018 un gruppo di 47 soldati che dopo anni di esposizione ai radar avevano ricevuto la diagnosi di un tumore. Altri quattro altri gruppi erano stati analizzati in Belgio, Polonia e Israele. In tutti questi casi, si legge nello studio, erano stati rilevati tumori ematolinfoidi ma anche un aumento nel tasso delle altre tipologie di tumore. Il rischio riguarda anche il personale militare giovane e anche le donne: i dati più recenti analizzati dai ricercatori ha mostrato 25 uomini e 21 donne che avevano sviluppato un cancro al sangue all’età di 23 anni, ed erano stati esposti ai radar per un periodo di tempo compreso fra 1 e 3 anni durante il servizio militare.











