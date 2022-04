Soldato russo catturato a Izyum/ “Rideva degli stupri con la moglie”

“Vai e stupra le ucraine, ma non dirmi nulla e usa i preservativi”. Questo quanto disse la moglie a un militare di Mosca. Ebbene: oggi il soldato russo in questione è stato catturato dalle forze di Kiev a Izyum, nell’oblast di Kharkhiv.

Come reso noto dall’ex deputato russo dissidente ora in esilio Ilya Ponomarev, il soldato russo catturato sarebbe un militare della Crimea ed è stato intercettato dalle truppe ucraine nel corso di un attacco. Un volto noto, dunque, considerando il clamore suscitato dall’intercettazione della conversazione tra lui e la moglie. Come ben sappiamo, nelle ultime settimane si sono moltiplicati i racconti e le testimonianze di violenze sessuali ai danni delle donne ucraine da parte delle truppe del Cremlino.

TERZA GUERRA MONDIALE IN UCRAINA/ Ultime notizie: scontro Uk-Russia su armi Nato

“Rideva degli stupri con la moglie”: soldato russo catturato a Izyum

Non si hanno ulteriori aggiornamenti sul soldato russo catturato a Izyum, ma ciò che sappiamo per certo è che la guerra si sta disputando molto anche a livello di comunicazione. Negli ultimi giorni si è parlato molto della mossa del governo ucraino di inviare alle famiglie russe le foto dei figli morti in battaglia. Una guerra psicologica ma anche mediatica.

Gentiloni: “Europa indipendente da gas Russia nel 2027”/ “Patto di Stabilità sospeso”

Ha fatto parecchio scalpore un video circolato in rete e verificato dal New York Times in cui è possibile vedere alcuni militari ucraini che uccidono i prigionieri russi catturati in un villaggio a ovest di Kiev. E ancora massacri, eccidi e ogni tipo di violenza ai danni dell’aggredito, con donne e bambini vittime di attacchi aerei e non. Molti ucraini, infatti, sono stati giustiziati brutalmente, come registrato a Bucha, uno dei teatri di massacro principali di questa crisi.

LEGGI ANCHE:

NEGOZIATI DI PACE/ Onu-Russia: “ok corridoi civili Ucraina” ma è scontro su obiettivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA