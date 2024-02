SOLE 24 ORE FORMAZIONE/ Inizia il nuovo Master dedicato ai futuri consulenti finanziari Fineco

Un Master all’avanguardia, destinato a formare i consulenti finanziari del futuro: è questo l’obiettivo della nuova collaborazione tra Sole 24 ORE Formazione, la Scuola di Formazione del Gruppo 24 ORE e Multiversity – primo Gruppo di Education in Italia con gli atenei digitali Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma – e Fineco, tra le più importanti banche FinTech in Europa e realtà di primo piano in Italia nel settore della consulenza finanziaria.

Engel & Völkers/ Muhannad Al Salhi è il nuovo amministratore delegato in Italia

Il Master sarà parte integrante del “Progetto Giovani” di Fineco, un percorso di avviamento professionale pensato per dare un supporto concreto sia economico sia formativo ai giovani che desiderano entrare nel mondo della consulenza finanziaria. Il programma, mirato a rafforzare le competenze relazionali dei consulenti, coinvolgerà nel 2024 circa 150 giovani, suddivisi in diverse edizioni.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 5 FEBBRAIO 2024/ Chiusura a +0,77%

“Sviluppare programmi di studio innovativi e consolidare le competenze professionali nelle imprese è da sempre la prima mission di Sole 24 ORE Formazione”, ha dichiarato Fulvio Peppucci, DG di Sole 24 ORE Formazione. “Siamo orgogliosi di poter lavorare al fianco di Fineco, un partner con un’esperienza consolidata e leader nel settore bancario, contribuendo alla formazione dei nuovi consulenti finanziari attraverso questo Master su misura”.

“Progetto Giovani è un percorso che da oltre dieci anni punta non solo a selezionare i migliori giovani talenti sul mercato, ma anche a dare loro un’opportunità concreta di avviare la professione”, ha affermato Marco Longobardi, Chief People Officer di Fineco. “La formazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali del percorso: con questa collaborazione intendiamo offrire un programma focalizzato sulle esigenze formative dei giovani consulenti, che punta a integrare le competenze trasversali necessarie a completare la loro professionalità”.

Stellantis-Renault, c’è la smentita/ John Elkann: “Nessun piano di fusione con altri costruttori”

Il corso, erogato in presenza e in digitale, mira a promuovere un coinvolgimento attivo dei partecipanti e valorizzare il confronto interno. Un elemento distintivo del programma è la creazione di un database dedicato a Fineco, costantemente aggiornato con casi reali ed esperienze sul campo per permettere all’azienda di identificare nuove esigenze formative. Per offrire ai partecipanti una formazione completa e allineata alle attuali e future dinamiche finanziarie, il corpo docente sarà composto da esperti di spicco del settore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA