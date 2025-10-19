Dove nasce lo sciopero di 6 giorni del Sole 24 Ore contro la direzione dopo l'intervista a Meloni e l'uscita del quotidiano nonostante la protesta

L’INTERVISTA, LA CONFERENZA STAMPA E L’USCITA NONOSTANTE LO SCIOPERO: COSA SUCCEDE AL SOLE 24 ORE

Uno sciopero di 6 giorni per protestare contro le scelte della direzione del “Sole 24 Ore” dopo l’intervista alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a firma Maria Latella: non solo però, l’agitazione altissima interna alla redazione del più importante quotidiano economico d’Italia rischia di coinvolgere anche altre dinamiche interne tra l’editore (Confindustria) e gran parte del Cdr.

Occorre però fare un passo indietro e capire cosa realmente stia succedendo al Sole 24 Ore e perché questo stia facendo notizia: ebbene, se prima della presentazione della Manovra di Bilancio le voci di critica di Confindustria sul piano del Governo Meloni erano state giustamente messe in evidenza, quel «buon primo passo» che il Presidente Emanuele Orsini ha sottolineato osservando la Finanziaria licenziata da MEF e Palazzo Chigi è stato invece visto come un appiattimento degli industriali sull’esecutivo.

In questo clima di polemica politica, la scelta del direttore Fabio Tamburini di andare comunque in edicola sabato 18 ottobre, nonostante sciopero, con una edizione limitata – e ospitando al suo interno l’intervista alla Premier Meloni – è stata presa malissimo dal Comitato di redazione: definendola come «grave condotta anti-sindacale», il Cdr ha pubblicato un lungo comunicato (lo trovate a fondo pagina, ndr) in cui accusa la direzione di aver realizzato un’intervista sulla Manovra con una firma esterna alla redazione (Latella, appunto) e poi di averla pubblicata in un’edizione limitata nonostante lo sciopero, uscendo in edicola ugualmente.

IL COMUNICATO CDR E LE MOTIVAZIONI: QUANTO DURA LO SCIOPERO DEI GIORNALISTI AL “SOLE”

«È una grave condotta anti sindacale»: così i giornalisti del Cdr accusano la direzione e la proprietà del Sole 24 Ore di aver pubblicato un prodotto addirittura «indecoroso» come il numero in edicola del 18 ottobre, a corredo della polemica sull’intervista di Latella a Giorgia Meloni. Il comunicato della redazione in un colpo solo accusa la Presidente del Consiglio di «sottrarsi spesso alle domande dei giornalisti» e al contempo la direzione nello scegliere una giornalista non del Sole per l’intervista sulla Manovra.

Per questi motivi, conclude il Cdr, l’impressione e il pericolo che «siano gli interlocutori istituzionali a scegliersi gli intervistatori»: oggi il Sole 24 Ore non era in edicola e in generale si prevede uno sciopero complessivo di 6 giorni deciso dal Comitato di redazione dopo l’ultima riunione di sabato. Il piano di agitazione vedrà nuove iniziative decise poi nella prossima direttiva in arrivo domani, mantenendo uno stato di tensione effettiva tra la redazione e la direzione: intanto il sito online non viene aggiornato e la FNSI con un comunicato della segretaria generale Alessandra Costante approva la «protesta giusta contro scelte editoriali discutibili».

I giornalisti lamentano che in pieno sciopero (deciso proprio per solidarietà ai giornalisti interni “bypassati” da un’esterna nell’intervista alla Presidente del Consiglio, ndr) sia stata una condotta contro le regole sindacali pubblicare lo stesso il quotidiano in edicola, per di più contenendo l’intervista “pietra dello scandalo” al suo interno: «Un risultato indecente, da annoverare come peggiore numero del quotidiano mai realizzato», accusano i direttivi del Cdr nel comunicato di fuoco contro il direttore Tamburini, l’ultimo dopo che già negli scorsi anni erano emersi attriti tra parte della redazione e la direzione.