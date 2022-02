Sole a catinelle/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone

Sole a catinelle, film di Canale 5 diretta Gennaro Nunziante

Sole a catinelle vain onda oggi, 27 febbraio, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Protagonista del film è Checco Zalone, lavoro prodotto in Italia nel 2013 da Pietro Valsecchi e diretto da Gennaro Nunziante.

Insieme a Checco nel cast di Sole a catinelle troviamo anche Robert Dancs, Miriam Dalmazio, Aurore Erguy, Ruben Aprea, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Matilde Caterina, Stefano Sabelli, Daniela Piperno, Lydia Biondi e molti altri ancora. Checco Zalone ha curato in maniera molto intelligente anche le musiche del film Sole a catinelle.

Sole a catinelle, la trama del film: dal sud al nord

Il protagonista della storia di Sole a catinelle è un uomo di oltre 30 anni di nome Checco Zalone, ormai da più di 30 anni trasferitosi dal sud Italia al nord per trovare fortuna insieme alla sua famiglia. Sia lui che la moglie Daniela hanno un lavoro dignitoso ma le loro vite vengono stravolte prima in positivo e poi in negativo dal licenziamento di quest’ultima. Checco decide infatti di abbandonare il suo lavoro presso un Hotel rinomato per iniziare un progetto di vendita porta a porta di aspirapolvere.

I successi iniziali portano discrete somme di denaro alla famiglia, con il piccolo Nicolò che porta avanti con entusiasmo i suoi studi convinto della felicità della famiglia. Ben presto però le cose iniziano a prendere una brutta piega. Checco non riesce più a portare avanti le vendite dei primi tempi, ritrovandosi in poco tempo con il fisco sul collo e vari pignoramenti a carico di tutti gli acquisti folli effettuati grazie ai primi guadagni. La moglie prende tutto questo come un disonore e decide di cacciare via di casa l’uomo e di tornare dalla propria famiglia. Prima di salutare suo figlio, Checco gli promette che in caso di pagella perfetta gli avrebbe regalato una vacanza spettacolare convinto che ciò non potesse accadere.

In realtà Niccolò si impegna fino a raggiungere il massimo dei voti in tutte le materie costringendo quindi il padre a mantenere la promessa. Quest’ultimo decide così di portarlo da una sua zia in un paesino del Molise con l’obbiettivo di pagare il meno possibile e soprattutto di trovare nuovi acquirenti. Ben presto però si renderà conto che i suoi possibili guadagni sono in realtà irrealizzabili e anche il piccolo Niccolò si dimostra poco contento delle vacanze trascorse. Durante il viaggio di ritorno avviene però un incontro incredibile; i due si intrattengono infatti con un bambino affetto da mutismo e con la madre di nome Zoe che si scoprirà essere all’apice di una operazione di acquisto particolare. La sua azienda infatti stava valutando di acquistare l’azienda creditrice alle calcagna di Checco, creando così una vera e propria occasione d’oro. L’uomo infatti riesce a convincere la società del vicino tracollo finanziario dell’azienda di credito, destinandola così al fallimento e risollevandosi dal punto di vista economico. Nonostante altri guai con la finanza e il conseguente arresto dovuto ai diversi illeciti fiscali di cui si rende protagonista riesce a ricongiungersi con la sua amata Daniela e il piccolo Niccolò, grazie anche al contributo di Zoe che decide di prendere il controllo dell’azienda della moglie riassumendo tutti i dipendenti licenziati, compresa la donna.

