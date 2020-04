Sole a catinelle/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (7 aprile 2020)

Sole a catinelle è la pellicola cinematografica comica che accompagnerà la prima serata di Canale 5, martedì 7 aprile 2020 a partire dalle 21,20. Terzo film che vede protagonista l’attore comico Checco Zalone, Sole a Catinelle è stato diretto nel 2013 da Gennaro Nunziante. Il regista barese aveva già diretto i due precedenti film di Zalone e si è occupato anche della regia di Quo Vado, il quarto film del comico pugliese, uscito nelle sale italiane nel 2016. Nel cast di Sole a catinelle, accanto a Zalone troviamo Robert Dancs, Miriam Dalmazio, Aurore Erguy e Valeria Cavalli. Checco Zalone, oltre ad aver interpretato il ruolo del protagonista, ha anche curato sceneggiatura e soggetto del film assieme a Nunziante. Ha inoltre composto musiche e testi che compongono la colonna sonora.

Sole a catinelle, la trama del film

Ecco la trama di Sole a catinelle. Checco lavora come calmiere in un albergo a 4 stelle sulla laguna di Venezia. Emigrato da oltre vent’anni dalla Puglia, reputa il suo lavoro non abbastanza stimolante e soprattutto mal pagato. Decide così di dire addio alla sua carriera da cameriere licenziandosi di punto in bianco. Pessimo tempismo perché nel giorno delle sue dimissioni, sua moglie Daniela perde il lavoro. Entrambi disoccupati e con un figlio da mantenere, Checco e Daniela cercano di trovare una soluzione.

Per fortuna Checco trova lavoro come rappresentante porta a porta di un aspirapolvere. Si dimostra fin da subito un ottimo venditore riuscendo ad ottenere in breve tempo eccellenti risultati. Vende infatti gran parte degli aspirapolveri a parenti ed amici e spende la quasi totalità del denaro guadagno nell’acquisto di beni di lusso decisamente inutili. Ma ben presto Checco dovrà fare i conti con la realtà di non riuscire più a mantenere economicamente la sua famiglia e Daniela decide di cacciarlo di casa. Intanto Checco fa una promessa a suo figlio: se il ragazzino riuscirà ad essere promosso con una media del 10 lo porterà in vacanza.

