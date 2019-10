Sole a Catinelle/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (8 ottobre 2019)

Terzo film del comico pugliese Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone, Sole a Catinelle è una commedia del 2013 diretta da Gennaro Nunziante. Sarà trasmesso in onda su Canale 5 martedì 8 ottobre alle ore 21:35. Oltre a Checco Zalone, tra i nomi del cast spiccano quelli di Valeria Cavalli, Augusto Zucchi e Marco Paolini. Il film, campione di incassi e vincitore del premio Biglietto d’oro, ad oggi risulta il terzo film nella classifica delle pellicole con maggiori incassi in Italia, subito dopo un altro film di Checco Zalone, Quo Vado? Sole a Catinelle è stato oggetto di un remake spagnolo del 2018, per la regia di Dani de la Orden, intitolato El mejor verano de mi vida.

Sole a Catinelle, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Sole a Catinelle. Checco Zalone, emigrato da piccolo dal sud al nord Italia, è un cameriere trentaseienne appassionato di alta finanza. Vive una vita normale, con la moglie Daniela, operaia siciliana, e il figlio Nicolò, di otto anni. Non soddisfatto del suo lavoro, Checco si licenzia proprio il giorno in cui la moglie perde il lavoro a causa della crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Alla ricerca di un lavoro più stimolante, finisce per diventare venditore porta a porta dell’aspiravolvere “Fata Gaia”. Dopo un periodo iniziale in cui le cose vanno bene per la capacità di Checco di convincere all’acquisto tutti i numerosi parenti, arriva una fase di crisi quando il protagonista non ha più parenti a cui rifilare il prodotto. Con la scusa di una vacanza premio per il figlio che ha ottenuto ottimi voti a scuola e nel tentativo di riconquistare la moglie, arrabbiata con Checco per le sue spese folli, il protagonista parte alla volta del Molise: il suo scopo è alloggiare senza alcuna spesa a casa di una vecchia zia, cogliendo contemporaneamente l’occasione di trovare nuovi clienti per le sue aspirapolvere.

Purtroppo, i sogni di Checco non sono destinati a realizzarsi: la zia si rivela tirchia e opprimente, i parenti che sperava di poter contattare sono emigrati o deceduti, suo figlio si annoia e dimostra chiaramente di non essere soddisfatto della vacanza premio. Per risollevare la situazione la madre propone a Nicolò di partire con dei suoi amici, il bambino all’inizio accetta, per poi cambiare idea all’ultimo minuto e preferire comunque il padre. Nel viaggio di ritorno, Checco e suo figlio incontrano Lorenzo, un bambino affetto da mutismo selettivo. I modi di Checco però renderanno impossibile al bambino resistergli e finirà per parlargli. La madre di Lorenzo, Zoe, per sdebitarsi, invita Checco e Nicolò nella sua villa e finisce per portarli con se ad incontri esclusivi e feste con ricchi uomini d’affari. Grazie a circostanze fortuite, Checco sventa inconsapevolmente un tentativo di truffa ai danni di Zoe perpetuato, tra gli altri, da Vittorio Manieri, ovvero l’ex datore di lavoro della moglie. Nel pieno rispetto dei canoni della commedia degli equivoci, Daniela crede che il marito si sia alleato con Vittorio e tenta, con successo, di far ingelosire Checco. Il protagonista, in preda allo sconforto, ricomincia il viaggio con il figlio per riportarlo a casa, e contemporaneamente, non avendo concluso alcuna vendita, perde il lavoro. Volendo fare la cosa giusta, Checco denuncia l’ex capo della moglie per alcuni reati finanziari. Zoe riapre così la fabbrica in cui lavorava Daniela, riassumendola, e la famiglia Zalone torna a vivere in armonia.

