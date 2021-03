Sole a catinelle/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 17 marzo)

Sole a catinelle vain onda oggi, mercoledì 17 marzo, su Canale 5 dalle 21.20, terza pellicola che vede come protagonista l’attore e comico pugliese Checco Zalone. Realizzato nel 2013, è tratto da soggetto e sceneggiatura di Zalone e Gennaro Nunziante, che ha curato anche la regia. L’attore, sceneggiatore e regista barese ha diretto anche altri tre titoli di Checco, ossia Cado dalle nubi, Che bella giornata e Quo vado?, oltre a Il vegetale. Il film è prodotto da Pietro Valsecchi e Medusa Film, con il montaggio di Pietro Morana, la scenografia di Francesco Frigeri e i costumi di Marina Roberti. Il protagonista è ovviamente Checco Zalone, diventato famoso grazie a Zelig e autore di diversi brani demenziali, oltre ad aver vinto due Globi d’oro grazie a Cado dalle nubi e Tolo Tolo. Viene affiancato da Miriam Dalmazio, nota grazie alla serie televisiva Che Dio ci aiuti, e dalla francese Aurore Erguy, vista anche nel film Nevermind. Il cast è completato da Robert Dancs, Ruben Aprea, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi e Stefano Sabelli.

Sole a catinelle, la trama del film

Sole a catinelle è incentrato sul 36enne Checco Zalone, un ragazzo barese trapiantato a Venezia. È sposato con l’operaia siciliana Daniela e ha un figlio, Nicolò, di 10 anni. Quando lei perde l’impiego, lui si mette alla ricerca di un’altra occupazione e inizia a fare il venditore porta a porta di un’aspirapolvere. L’avvio della sua attività è molto redditizio, con l’acquisto di numerosi oggetti lussuosi.

Tuttavia, Checco non riesce a trovare altri clienti e le sue proprietà vengono pignorate da Equitalia. Viene cacciato di casa dalla moglie e lui torna dai suoi genitori insieme a Nicolò, promettendogli una vacanza estiva memorabile se lui prenderà tutti voti massimi a scuola. Il ragazzino, contro ogni previsione, riesce nel suo obiettivo e Checco si trova in gravi difficoltà. Costretto a regalargli la vacanza, lo conduce nella sua terra d’origine in Molise dalla zia Ritella. Nicolò non gradisce la destinazione noiosa e neanche Onofrio, il cugino di Checco, sa mettere a posto le cose.

Nicolò chiede alla mamma di partire insieme a lei, ma alla fine si convince a restare con il suo papà. I due vanno in Toscana e Checco conosce la bella francese Zoe, mamma di un bambino affetto da mutismo selettivo, Lorenzo. A poco a poco, Checco e Zoe si conoscono, fino a quando non si scopre che un amico losco della donna transalpina, Vittorio, fosse il datore di lavoro che ha cacciato Daniela dal suo ruolo professionale. Checco denuncia Vittorio per questo e Zoe fa in modo che la fabbrica di Daniela venga riaperta. Checco dichiara il suo amore alla moglie e lei torna con lui, che viene assunto nella sezione commerciale dell’azienda della moglie.

