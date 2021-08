Sole rosso, Rai 2/ Charles Bronson protagonista di un film d’annata

Sole rosso va in onda su Rai 2 a partire dalle ore 15,00 di oggi, 21 agosto 2021. Nel film troviamo una coppia di attori all’altezza del regista: Charles Bronson, e i suoi occhi di ghiaccio, e, incredibile rappresentante del cinema giapponese mai dimenticato per ‘I sette samurai (Shichinin no samurai)’, capolavoro diretto da Akira Kurosawa o ‘Testimonianza di un essere vivente (Ikimono no kiroku)’, ancora con Kurosawa dietro la cinepresa.

Bronson ha lasciato anche nel Western impronte indelebili e per il ‘Giustiziere della notte’ più celebre al mondo, è inutile negare che ‘C’era una volta il West’ è stata la sua massima vetta in un film diretto da Sergio Leone, nel quale, accanto a Claudia Cardinale e Henry Fonda, Paolo Stoppa e tante altre comparse celebri nello ‘Spaghetti Western’, hanno segnato il cinema in maniera talmente indelebile da divenire fonte d’ispirazione anche per Quentin Tarantino. In ‘Sole Rosso’ aggiungiamo anche la presenza di Alain Delon e il cerchio si chiude attorno a tre ‘highlander’ del cinema internazionale.

Sole rosso, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Sole rosso. Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Grant, attende un dono prezioso da parte dell’ambasciatore del Giappone, una katana da samurai storica che il Mikado del Sol Levante vuol donare all’uomo più potente degli Stati Uniti. L’ambasciatore viaggia su un convoglio ferroviario diretto a Washington e durante il viaggio, per colpa anche di un vagone contenente molto oro, il treno viene assaltato dalla coppia di banditi composta da Gauche e Link. Il colpo ha successo, ma, la cupidigia di Gauche. è più grande del bottino e il bandito organizza a puntino la morte di Link, un tradimento che pagherà comunque a caro prezzo. Link non è morto come Gauche crede e, su ordine dell’ambasciatore nipponico, si unisce ad un samurai, Kuroda, che ha il compito di recuperare una katana davvero preziosa. Onore e senso di vendetta accompagneranno questa strana coppia nelle praterie del West, a caccia di Gauche e della sua masnada di banditi.

