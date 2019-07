Solei Sorgè e Jeremias Rodriguez/ “Andiamo a convivere, abbiamo preso casa”

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez vanno a convivere. Ad annunciare la grande novità è l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 che, durante il “Vip Champion 2019” che si è svolto come di consueto a Capri, ai microfoni di 361 Magazine ha annunciato l’importante novità. “Andiamo a vivere insieme! Abbiamo appena preso casa, ci hanno accettato la proposta…e quindi è ufficiale”, ha fatto sapere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, accanto al fratello di Belen Rodriguez, ha trovato nuovamente la serenità e la fiducia nell’amore. Dopo la passione scoppiata sull’Isola dei Famosi e che aveva fatto pensare ad un semplice fuoco di paglia, Solei e Jeremias sono sempre più uniti e innamorati al punto da essere pronti a compiere un passo così importante come la convivenza.

Solei Sorgè e Jeremias Rodriguez: amore a gonfie vele

Ad un anno dalla fine della storia con Marco Cartasegna, Solei Sorgè è nuovamente innamorata e felice. Accanto a Jeremias Rodriguez, la Sorgè è davvero serena al punto da essere pronta a dare il via ad un progetto di vita importante. La coppia, pur stando insieme da pochi mesi, non nascondono il desiderio di formare una famiglia anche se, per il momento, la cicogna è ancora lontana. I due, tuttavia, stanno già facendo le prove con Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino e con il cagnolino di Soleil che è stato ufficialmente adottato da Jeremias come ha annunciato pochi giorni fa sui social la stessa Soleil rispondendo alle domande dei fans. Per la coppia, dunque, sarà un’estate ricca d’amore.

