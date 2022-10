Solei Sorge, video in intimo é hot/ Edoardo Tavassi sotto choc: “Mi hai rovinato”

Grande Fratello vip, Soleil Sorge strega il web dopo il naufragio a L’isola dei famosi: il successo é travolgente

Ha intrattenuto i telespettatori al Grande Fratello vip 6 con il triangolo TV più discusso di sempre, Soleil Sorge, e ora lei torna al centro del gossip per un curioso messaggio che le destina Edoardo Tavassi. I due volti TV, reduci dal gioco condiviso tra le acque dell’Honduras a L’isola dei famosi 2022, sono in queste ore protagonisti di una interazione social infuocata, che scatta a margine di un nuovo post condiviso via Instagram dalla modella italo-americana. L’ex Grande Fratello vip, ora conduttrice del web format parallelo al reality della Casa, il GFvip party, nell’attesa del rilascio della sua “nuova creatura” condivide con i follower il video che la immortala mentre sfoggia un succinto completo di lingerie griffato Yamamay.

Soleil Sorge, debutto da popstar dopo il Gfvip?/ "Sta per uscire la mia creatura"

Un filmato social che comprova la collaborazione da modella in corso, in partnership con il noto brand di indumenti di intimo, un progetto che si aggiunge come un nuovo traguardo nella carriera dell’indimenticabile “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6. E com’era prevedibile che accadesse, il video di Soleil Sorge viene ora accolto da una gran moltitudine di like e commenti d’elogio, tra i più disparati, soprattutto da parte dei fedeli follower dell’ex Grande Fratello vip nonché ex naufraga de L’isola dei famosi, che al gioco honduregno intrapreso per ben due volte si é imposta come l’amazzone del gruppo di naufraghi, aggiudicandosi la prova leader per almeno cinque gironi di fila.

Gfvip, Soleil Sorge: "Non vorrei trovare un mio ex nella Casa..."/ La confessione

Edoardo Tavassi ci riprova con l’ex Grande Fratello vip Soleil Sorge, dopo L’isola dei famosi

E tra i messaggi di consenso, che ora fioccano sotto il video hot di Soleil Sorge, non poteva mancare di certo quello dell’ex compagno di avventura di Soleil Sorge a L’isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi. “E niente… mi hai rovinato la giornata” , scrive tra il serio e il faceto, tra i molteplici commenti social giunti per Soleil Sorge, Edoardo Tavassi. E sembra quasi come se l’ex naufrago voglia così riconfermarsi un inguaribile corteggiatore della modella italo americana, dopo che lui non le ha dato tregua con una corte spudorata, a L’isola dei famosi. Che Edoardo Tavassi possa far dimenticare il capitolo Alex Belli alla super Soleil Sorge?

GFvip, Lulù Selassié: Soleil Sorge evita le sorelle?/ "Pensavo le invitasse, ma.."

Sin dai tempi del Grande Fratello vip 6 circola incessante, tuttavia, il gossip che vedrebbe Soleil fare coppia fissa con un fidanzato top secret, indicato dai beninformati con il nome di Carlo Domingo. E una domanda sorge ora spontanea, vista la svolta social dalle sexy vibes della modella: che Soleil Sorge sia tornata, nell’ultimo periodo, allo status di single?











© RIPRODUZIONE RISERVATA