Solei Stasi Sorge con l’ex fidanzato di Ivana Mrazova/ Prove di coppia a Mykonos?

Solei Stasi Sorge torna ad accendere l’estate 2020. Nonostante il Covid-19 quest’estate si conferma una delle più bollenti dal punto di vista del gossip. Dopo la fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino per un presunto flirt con Alessia Marcuzzi, la crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante e la crisi tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, ora è la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad infiammare il gossip con un possibile nuovo amore. Il condizionale è d’obbligo visto che Soleil in queste ore ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono in compagnia di Alessandro Allevato a Mykonos. Fin qui nulla di strano se non fosse che quest’uomo è l’ex fidanzato di Ivana Mrazova che la modella ha lasciato una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip per viversi la storia d’amore con Luca Onestini, ex fidanzato di Soleil. Un giro davvero assurdo, una soap moderna la cui trama è ancora da chiarire e scrivere visto che le foto pubblicate dalla influencer non lasciano intendere che tipo di rapporto possa esserci con l’ex fidanzato di Ivana Mrazova. Possibile che siano solo amici oppure Soleil e Alessandro a Mykonos stanno facendo prove di coppia?

Soleil Sorge: ecco perchè è finita con Jeremias Rodriguez

Soleil Sorge ha un nuovo fidanzato? Dalle foto pubblicate dalla influencer sui social sembrerebbe proprio di no, del resto la ex naufraga de L’Isola dei Famosi è reduce dalla fine di una lunga relazione con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen. I due si sono conosciuti proprio durante l’esperienza nel famoso reality show in Honduras; tra loro è scattata subito una fortissima attrazione ed intesa che è proseguita anche lontano dalle telecamere per diverso tempo. Poi a sorpresa i due hanno deciso di lasciarsi con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che in una Instagram Stories ha rivelato di essere tornata single. Solo dopo un pò di tempo, la Sorge ha deciso di raccontare dalle pagine di Novella 2000 le ragioni legate alla fine della storia d’amore con Jeremias Rodriguez “Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde” – ha detto Soleil – “Jeremias è un capitolo chiuso perché, nel momento in cui ci si rende conto che la storia non può proseguire né donare benessere, è giusto chiudere. E allora bisogna amare prima se stessi, e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’ riposte nel rapporto”. Sul finale poi la ex concorrente di Pechino Express dove ha partecipato con la mamma ha aggiunto: “lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”.



