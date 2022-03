Soleil a Sonia Bruganelli “Mio bacio più atteso”/ Lei “Sarà nei programmi di Bonolis”

Nonostante non si conoscessero di persona, Soleil Sorge e Sonia Bruganelli hanno mostrato grande feeling a distanza. L’opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, ha a più riprese sostenuto l’influencer, dimostrandolo ad esempio anche con le immunità nel corso del percorso e spendendo sempre belle parole per lei. Un supporto che la concorrente ha sempre percepito distintamente e di cui ha fatto tesoro. Dunque, al suo ingresso in studio, dopo aver salutato Alfonso Signorini, non poteva che salutare lei. “Sei stato il mio bacio più atteso“, ha scherzato Soleil.

Di lei la moglie di Paolo Bonolis aveva parlato qualche ora fa nel corso di una diretta su Instagram: “Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil. Credo che sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv“. Per ora c’è già l’occasione con La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso e nel quale sarà opioninista.

Sonia Bruganelli su Soleil Sorge: “Ma chi l’abbandona…”

Ma durante la diretta Instagram Sonia Bruganelli si è sbilanciata riguardo il futuro di Soleil Sorge: “Ma chi l’abbandona… il prossimo anno sarà in tutti i programmi di Bonolis“. Per l’influencer aveva speso belle parole anche nell’intervento a Casa Chi: “Certo che mi piace Soleil, perché è forte, vivace e scombina gli equilibri del gioco. Dicono che sono un po’ di parte? Sono di partissima. Ma questo nel senso che io sono chiamata adire quello che penso e a palesare la mia opinione. Si tratta quindi di dire cose molto soggettive“.

Ma smentisce di sostenerla per partito preso: “Io simpatizzo per una persona che intrattiene e crea dinamiche. Questo non vuol dire che diventeremo amiche. Probabilmente quando uscirà dal reality nemmeno ci prenderò un caffè“. Considerando però quello che ha detto nelle ultime ore e l’abbraccio che si sono scambiate nello studio del Grande Fratello Vip fa ben sperare…



