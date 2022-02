Soleil ammette: “Alex Belli, ti amo!”/ “Ma adesso hai sbandato, mi fai schifo”

Soleil Sorge ha ammesso di essere innamorata di Alex Belli. Dopo mesi di tira e molla, di “chimiche artistiche” e di “amicizie” particolarmente intense, dal ventre della Casa del Grande Fratello Vip i protagonisti del triangolo più chiacchierato d’Italia, al quale appartiene anche Delia Duran, si stanno finalmente spogliando della loro corazza per lasciare libero sfogo ai sentimenti. Un momento clou, in tal senso, è andato in scena nella serata di sabato 19 febbraio 2022, quando tra l’attore di “Centovetrine” e l’influencer è scoppiata una lite furibonda all’interno della sauna, nella quale si trovava anche Delia.

Come riportato da Biccy.it, Soleil si è rivolta in questi termini ad Alex: “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte, più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto: ‘Soleil, ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”. Immediata la replica stizzita di Belli: “Rispondi anche tu adesso! Basta fare la parac*la! Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ‘ste falsità. Esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me… Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me, ciccia…”.

SOLEIL SORGE E ALEX BELLI: “CI SIAMO STRA-AMATI, MA…”

A quel punto, la discussione tra Soleil Sorge e Alex Belli è stata arricchita da qualche espressione un po’ troppo colorita in lingua americana che omettiamo di riportarvi, fino a quando l’ex concorrente di “Pechino Express” ha rivelato i suoi sentimenti per l’attore. Queste le sue affermazioni, riprese da Biccy.it: “Non voglio sentirti dire che non mi espongo o che non ho coraggio. Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Io e te stavamo uscendo dal binario e ci stavamo innamorando. Sì, è vero, ci stavamo innamorando! Però io a differenza tua ho cercato di frenarmi. Hai sbandato e continuavi a dirmi cose pesanti che non ho detto per tutelarti. Adesso mi hai deluso e mi sei sceso. Schifoso, mi fai schifo e mi stai attaccando come fanno gli altri”.

E, ancora: “Sono qui, esco allo scoperto, sono qui, eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra-amati e ci stavamo innamorando seriamente. Ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Ma di che c*zzo stai parlando?”.



