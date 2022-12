Soleil asfalta Luca Onestini: “Grande giocatore di reality”/ “Ha manipolato tutta la Casa contro Nikita”

Lite al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e il suo ex Luca Onestini

Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di mettere a confronto nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip Luca Onestini con la sua ex Soleil Sorge, che per due settimane sarà opinionista al posto di Sonia Bruganelli. A dare lo spunto è la lite tra Luca e Nikita Pelizon: Signorini chiede a Soleil quale sia il suo parere in merito a quanto accaduto tra i due e, senza particolari sorprese, l’opinionista critica il suo ex.

“Luca è un grandissimo giocatore di reality, è incredibile! – tuona in diretta Soleil contro Onestini – Lui è entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita e poi quando Nikita ha capito che c’era qualcosa che non andava lui lì se n’è lavato le mani e addirittura è stato in grado di manipolare l’intera casa contro di lei. Sei veramente un maestro in questo! E devo dire che, ascoltando le loro parole, darei ragione anch’io a Luca, però guardando il daily è diverso.”

Luca Onestini contro Soleil: botta e risposta al GF Vip

Luca Onestini è però pronto a rispondere a Soleil a tono: “Visto che hai l’opportunità di fare questo nuovo ruolo cerca di farlo bene. Se io mi fossi lanciato in una nuova dinamica forse avrei fatto qualcosa di più e non me ne sarei tenuto alla larga, giusto?” “No, perché tu sei molto più attento di questo, ti conosco!” replica lei. Lui però chiude: “Poi ti ricordo cara Soleil che mi sono allontanato io, non lei!”

