Soleil attacca Delia Duran: ‘manovrata’ da Alex Belli/ “Le dice cosa fare e non”

Come previsto l’ingresso nella casa del Gf Vip 2021 di Alex Belli, ha creato non pochi problemi nella dimora più spiata d’Italia, e quella che ne ha risentito di più sembrerebbe essere Soleil Sorge. La bella influencer americana è stata protagonista nella giornata di ieri di una scenata di gelosia verso l’attore di Centovetrine, accusato di essere troppo frenato nel loro rapporto rispetto a quanto accaduto fino allo scorso dicembre, prima della sua uscita. E anche Delia Duran è cambiata molto da quando è entrato il marito in casa, e se ne sono accorti molti vipponi, fra cui Katia Ricciarelli, la grande saggia del gruppo.

Parlando a tavola con Soleil e Lulù, ha detto, riferendosi alla modella venezuelana: “Prima era piena di verve, gridava e rideva, adesso la vediamo…”, facendo riferimento ad un atteggiamento senza dubbio meno esuberante rispetto a soli pochi giorni fa. Soleil Sorge ha risposto: “Ma perchè lui (riferendosi ad Alex Belli ndr) le ha detto tutto quello che deve fare e non deve fare”. Secondo l’ex di Uomini e Donne si tratterebbe quindi di un nuovo “copione già scritto” da Alex Belli, che entrato dichiarandosi single, ha fatto pace con Delia Duran nel giro di poche ore, dando vita a numerose effusioni fra cui, pare, anche un rapporto molto intimo.

SOLEIL SORGE VS DELIA DURAN, MA I SOCIAL SI SCHIERANO DALLA PARTE DELLA MOGLIE DI ALEX BELLI

In ogni caso sui social c’è chi attacca Soleil Sorge e difende Delia Duran, come ad esempio questo utente che scrive: “DELIA faceva alcune cose xk voleva far passare ad Alex quello che lei aveva subito ma alla fine lei nn ha fatto niente di che! Questo x quelli ke dicono che DELIA lo fa xk è cattiva nei confronti della santa e casta e pura !! Ora ke il verme è tornato da lei è più tranquilla ok”. Un’altra aggiunge: “Che poi alla fine Delia giocava con Barù nn ha fatto la terza incomoda ,come precedentemente aveva fatto la finta santa con alé e sofy”. E ancora, rivolto a Soleil Sorge: “Proprio come te nn c’era Alex eri na morta ora c’è Alex e ti fai vedere moooolto meno, quindi nn e che ti conviene parlare molto sugli altri”.

Soleil "Perchè lui (Alex) gli ha detto tutto ciò che deve fare e non fare" Grande Soleil che è l'unica ad averlo capito! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/4qPO29eF0X — Catia (@catiuz92) February 16, 2022





