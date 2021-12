Soleil attacca Sophie “Nessun rispetto per Gianmaria”/ “Non si sente in colpa?”

Tra gli argomenti principali della nuova diretta del Grande Fratello Vip c’è il triangolo che vede protagonisti Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassiè. L’atteggiamento della prima nei confronti della Selassiè ha scatenato un po’ di critiche in Casa, soprattutto da parte di Soleil Sorge. L’influencer, chiacchierando con con Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip, si è chiesta come la Codegoni abbia fatto a non sentirsi in colpa del modo in cui ha trattato Gianmaria Antinolfi, con il quale ha avuto un flirt in questi mesi passati nella casa più spiata dagli italiani: “Anche Sophie come fa a non sentirsi in colpa nei confronti di Gianmaria, dopo tutto quello che hanno fatto per mesi, facendo poi finta di niente e avendo questi atteggiamenti con Ale!”, ha esordito la Sorge.

Soleil Sorge critica Sophie Codegoni: “Un minimo di rispetto per Gianmaria ci voleva…”

Soleil Sorge proprio non riesce a perdonare il poco rispetto mostrato da Sophie Codegoni nei confronti del suo ex Gianmaria Antinolfi. Così la accusa: “Va bene seguire il cuore, ma bisogna anche avere un minimo di rispetto per l’altra persona e prendere le cose con ancora più calma. Va bene lasciarsi andare, ma fallo con un filino di rispetto per quella persona con la quale hai fatto per tre mesi su e giù, cose pesantissime… appesantivano tutta la Casa con questa storia!” Un attacco che potrebbe avere seguito questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

