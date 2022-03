Soleil confermata a La Pupa e il secchione 2022/ Barbara D’Urso “Potrebbe sbucare Alex Belli”, Soleil “No!”

Soleil la vera vincitrice di questo Grande Fratello Vip? Già pronto il ritorno in televisione come opinionista La Pupa e il Secchione Show 2022

La conferma tanto attesa non poteva che arrivare durante la finale del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge è ufficialmente il terzo giudice della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show 2022. In collegamento con Signorini, Barbara D’Urso ha salutato tutti i presenti, annunciando qualche anticipazione sui concorrenti che popoleranno la villa per otto mesi. Poi, a gran voce, ha chiamato al centro dello studio la sua giurata-opinionista ‘misteriosa’: “Soleil, sei pronta?” Signorini ha immediatamente preso parola, attirandola a se: “Hai accettato la chiamata della D’Urso!” “Si, ne sarei onorata”, è la replica della Sorge in diretta.

Tra una battuta e l’altra, non manca un cenno ad Alex Belli: “Portati anche lui!”, scherza Signorini. Alla provocazione, la D’Urso replica facendo intendere che non è da escludere che Alex possa effettivamente fare capolino nel programma, d’altronde oltre a Soleil nel programma c’è anche la sua ex fidanzata Mila Suarez. I teatrini, insomma, non mancheranno!

