Soleil, cos’è successo con Alex Belli al GF Vip?/ Sotto le coperte e non solo: “Noi…”

Non si può negare che l’amicizia speciale e la ‘chimica artistica’ nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge è stato l’argomento predominante di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Qualcuno se ne dice ormai stufo, altri, invece, sono ancora curiosit di scoprire dettagli su quanto accaduto. Soleil e Alex fino a dove si sono spinti? Ci sono stati solo baci o è accaduto qualcosa in più?

A questa domanda ha risposto Alex, dichiarando che sotto le coperte insieme qualcosa di intimo è accaduto: “Una forte complicità erotica”, quella che c’è stata in quell’occasione. Oggi, però, Soleil vorrebbe definitivamente sottrarsi a questo triangolo con Belli e Delia Duran, come da lei ammesso in una chiacchierata con Kabir Bedi nella Casa.

Soleil Sorge torna a parlare del rapporto con Alex Belli al Grande Fratello Vip

“Quello che è successo tra te e Alex era veramente amore. – ha infatti ammesso Kabir – Forse tu hai deciso che deve rimanere solo amicizia. Ma non è possibile sapere veramente la reale situazione, come vedi Alex lui ha preso una posizione che vuole avere un rapporto con te e anche con Delia.”. Soleil, in tutta risposta, ha dichiarato: “O mantengo questo onore e rispetto verso l’amicizia, sai il rapporto che abbiamo avuto allora si continua a parlare e a descriverlo per quello che è stato, sembra che resto sempre in ballo però quella e la verità. Dall’altro lato invece dico se tirandomene fuori da una parte vado anche a mancare sul rapporto però me ne tiro fuori totalmente almeno“. Per poi concludere così: “Sia Alex che io se non rinneghiamo tutto quello che è stato il nostro rapporto, allora non c’è una posizione presa ma in realtà non è così. Non so come tirarmene fuori”.

