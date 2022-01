Soleil, crisi per Delia/ Beccata da Alfonso piange in diretta: “Non ce la faccio più”

Momento di profonda crisi al Grande Fratello VIP per Soleil Sorge, che non riesce ancora ad abituarsi all’idea che dovrà vivere sotto lo stesso tetto con Delia Duran, specialmente dopo il suo approccio indemoniato. E quando viene chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, la showgirl si rivolge direttamente all’amico Alex Belli per metterlo in guardia dal comportamento di sua moglie: “Sia chiaro che alla prima cosa che vedo chiudo qui la situazione, anche nei tuoi confronti”, tuona Soleil. “Credi in me, ti prego“, risponde Alex, che cerca di dare un senso ai comportamenti discutibili di Delia: “E’ entrata col mood che non ci rappresenta, ma non sarà un teatrino”, assicura.

DELIA ATTRATTA DA BARÙ?/ Lui: "È bona ma non voglio entrare in questo triangolo..."

Soleil Sorge, momento di crisi al Grande Fratello VIP dopo l’ingresso di Delia: “Sono alterata”

“E’ un teatrino vivente. Ve la siete studiata bene?“, domanda stizzita Soleil Sorge. Così, quando la gieffina fa rientro in sala ha un momento di sconforto e piange, senza sfuggire alle telecamere del Grande Fratello. Alfonso Signorini le chiede quindi cosa sia successo e Soleil vuota il sacco: “Sono un po’ alterata, vedo falsità e povere vittime, poi ci sono io che vengo definita stron*a. Io non ne posso più, qui è entrata una persona che cerca visibilità. Da parte mia avrà comprensione, ma è stata troppo pesante nei miei confronti“, conclude l’influencer italo americana. C’è dunque grande curiosità di capire come si svilupperà il rapporto tra le due rivali, nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran accusa Soleil "Cose intime con Alex sotto le coperte"/ "So la verità!"SOLEIL SORGE E L'INGRESSO DI DELIA IN CASA/ "Tu e Alex protagonisti di una farsa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA