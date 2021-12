Soleil critica Miriana Trevisan/ “Nicola? Scaricato per il figlio, però con Biagio…”

L’avvicinamento di Miriana Trevisan a Biagio D’Anelli nella Casa del Grande Fratello Vip ha scatenato un po’ di polemiche da parte di alcuni vipponi. Tra questi c’è Soleil Sorge che accusa la Trevisan di essere poco coerente nei fatti rispetto a quanto dichiara. È così che, ricordando come si è comportata nei confronti di Nicola Pisu, ha ricordato le motivazioni che la portarono ad allontanarsi da lui, notando quindi un’incoerenza rispetto a quanto sta invece accadendo tra lei e Biagio D’Anelli. Soleil è dunque arrivata a dichiarare della Trevisan che: “Non doveva mettere in mezzo il figlio, giustificando il no a Nicola quando ora con Biagio fa il contrario. Non era per il figlio ma per la persona”.

Soleil Sorge e Katia Ricciarelli criticano Miriana Trevisan

Va detto che Soleil Sorge non è l’unica ad aver criticato il comportamento di Miriana Trevisan con Biagio D’Anelli. Molto pungenti sono state anche le battute di Katia Ricciarelli che l’ha invitata a non fare ‘la santarellina’. Parole che hanno scatenato l’ira di Miriana, che si è sfogata contro Katia, sottolineando tutti gli atteggiamenti che non le piacciono: “Non mi piace come tratta i nuovi, come ha trattato stamattina Eva. Non mi piace. Mi sono rotta i cogli*ni. Non mi piace quando ha fatto: ‘Mi pulisci la stanza’. E infatti io non sono più andata. Quando ha detto ‘Sei Giuda’, così cosà, quando non ha mai visto niente di quello che è successo tra me e Nicola. – è sbottata – Non sapeva niente tra me e Nicola e interveniva e non mi ha parlato per due, tre giorni“.

