Soleil demolisce Gianmarco Onestini “Vale 0″/ Lite in finale a La pupa e il secchione

La pupa e il secchione 2022, Gianmarco Onestini azzerato da Soleil Sorge alla finale: le anticipazioni tv

Sta per concludersi la tanto discussa edizione in corso de La pupa e il secchione 2022, format di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso, con un’influenza di un certo peso di Soleil Sorge. Quest’ultima, come risaputo, copre il ruolo di giudice tra i tre giurati confermati alla giuria del programma.

Soleil Sorge giornalista fake? / "Davanti a un bivio", "Ho dovuto decidere"

Sulla scia delle polemiche web esplose a margine della recente squalifica di Paola Caruso da La pupa e il secchione 2022, che ha sfiorato la rissa con l’altra pupa di ruolo Mila Suarez, si è registrata in questi giorni la puntata della finale, che ha decretato la coppia vincitrice del format sul connubio di pupi e secchioni e verrà trasmessa il prossimo 26 aprile.

Soleil Sorge chiude i contatti con Alex Belli e le Princess/ Come hanno reagito?

Nella puntata tanto attesa, stando agli spoiler tv rilasciati dalle talpe spettanti al grand final, Soleil Sorge ha demolito la coppia che Mila Suarez forma da diversi giorni con Gianmarco Onestini, il fratello dell’ex storico della modella italo-americana, Luca Onestini. In che modo la Sorge si è abbattuta sulla coppia?

A quanto pare, stando agli spoiler tv della finale de La pupa e il secchione 2022, la giudice Soleil Sorge diventa protagonista di un momento all’insegna della tensione con l’ex cognato, assegnandogli uno zero spaccato alle votazioni. Un verdetto, che al termine

di un’esibizione della coppia Gianmarco Onestini e Mila Suarez, dà vita ad un’accesa querelle in studio. Il pubblico spettante ha fatto eco a Soleil, fischiando secchione e pupa Onestini-Suarez, anche rispetto alla rissa sfiorata con Paola Caruso, circostanza dove la modella marocchina ha fatto volare un bicchiere di vetro provata dalla collera per le minacce di violenza fisica dell’ex naufraga ricevute.

Soleil Sorge chiude con Alex Belli/ "Ti affezioni e poi alcune vicende ti fanno..."

Antonella Elia interviene a La pupa e il secchione 2022

Sempre stando agli spoiler tv della finale de La pupa e il secchione 2022, all’evento poi interviene l’altra giudice Antonella Elia, che inviterà il pubblico a non accanirsi contro la coppia formata da Gianmarco Onestini e Mila Suarez facendo eco a Soleil Sorge. Com’era prevedibile che accadesse, quindi, non è la coppia formata da Gianmarco Onestini e Mila Suarez ad aggiudicarsi la vittoria a La pupa e il secchione 2022. E in questo, ha una notevole incidenza il peso del giudizio critico di Soleil Sorge.











© RIPRODUZIONE RISERVATA