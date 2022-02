Soleil dopo la lite con Alex Belli/ “Dirò che ero ubriaca e non ricordo nulla”

Soleil Sorge, dopo la lite con Alex Belli di cui vi abbiamo parlato tra la mattinata e il pomeriggio odierno, si è resa conto di aver avuto una reazione eccessiva, che potrebbe in qualche modo avere diviso il pubblico televisivo e messo in imbarazzo la sua famiglia e i suoi amici, tanto che ha subito cercato conforto – trovandolo – in Katia Ricciarelli. La cantante lirica, pur bacchettando Soleil per il comportamento non irreprensibile tenuto nel corso della serata, ha provato a suggerire alla ragazza il modo più elegante, se così può essere definito, per uscire dal momento di impasse.

In particolare, l’artista le ha suggerito di dare la colpa di tutto all’alcool, sottolineando che sarebbe stato qualche bicchiere di troppo a farle perdere la testa e a indurla ad assumere quegli atteggiamenti e a pronunciare quelle parole. Questa, dunque, dovrebbe essere, in estrema sintesi, l’arringa difensiva sulla quale l’italo-americana impernierà il proprio discorso nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022, quando Alfonso Signorini sicuramente coinvolgerà in un dialogo a tre lei, Delia Duran e Alex Belli.

SOLEIL E LA LITE CON ALEX BELLI: “DIRÒ CHE…”

Confrontandosi con Katia Ricciarelli, Soleil Sorge ha dunque optato per questa strategia difensiva in vista della diretta di domani. La cantante ha dichiarato: “Quello che ho visto mi ha dato molto fastidio, poi tutta questa esagerazione… Eravate sicuramente ubriachi, anche… Meglio che tu dica così!”.

Non riuscendo a trattenere una risata nervosa, Soleil ha risposto: “Sì, dirò che non mi ricordo nulla domani mattina…”. Katia, tuttavia, le ha tirato ancora una volta le orecchie, evidenziando come debba affrontare con serietà questa situazione: “Non ci devi ridere Soleil, perché se ci ridi su fai una brutta figura“.

