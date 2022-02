Soleil furiosa con Alex: “Si è rotto tutto”/ “Ho preso troppa merd*, tienimi fuori”

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip, in Casa va in scena un nuovo scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli. I due sono in giardino, vicini alla sauna, e Soleil ammette di sentirsi stanca di tutti i teatrini e di voler restare fuori tutto ciò che coinvolge Alex, Delia e il loro matrimonio. “Io non ci voglio più stare in mezzo a questo, io voglio stare fuori dalla vostra vita e dal vostro matrimonio.” annuncia la Sorge, rivelando di voler mettere quei paletti che Alex invece non riesce a mettere, portando invece avanti questo rapporto a tre.

“Sto mettendo il muro che tu non sei in grado di mettere, io voglio stare fuori dai vostri problemi e per farlo devo stare fuori dalla tua vita.” A poco servono i tentativi di Belli, che le dice di volerle bene, “Lo so che mi vuoi bene ma dimostralo, non solo a parole.”, ha replicato Soleil.

Soleil Sorge continua ad attaccare Alex Belli, facendogli notare che: “Dovevi rispettare l’amicizia, tenere il tuo rapporto con Delia rispettando comunque la nostra amicizia. Tienimi fuori dalle vostre cose, si è rotto tutto quello che facevamo prima, anche tutti quei giochi. Non possiamo ricrearlo più, si è rotto, l’hai spezzato e calpestato.” “Non mi piace quando parli così, è questo che non sopporto di te!”, replica allora Alex, invitandola a non reagire così e, anzi, dicendole che è possibile tornare a com’erano prima. Soleil, però, pensa anche a quanto detto fuori e alla sua immagine: “Per il gioco di vittima che ha voluto fare tua moglie e che avete fatto con me io sono passata per quella carnefice e non so quanta merd* mi sono dovuta prendere.”, fa notare ad Alex, che a suo volta sottolinea di averlo vissuto a sua volta. Il confronto non risulta risolutore, Soleil scoppia in lacrime e vive poi un altro momento di crisi e sconforto.

