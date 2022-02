“Soleil gatta morta”. Urla fuori dalla casa del Gf Vip/ Nathaly ride e Delia Duran…

Soleil Sorge sta vivendo un periodo dentro la casa del Gf Vip 2021 senza dubbio non troppo simpatico. Dopo aver perso la sfida al televoto con Delia Duran, su quale doveva essere il concorrente da mandare in finale, la bella influencer italo americana ha ricevuto degli insulti da persone fuori della dimora più spiata d’Italia. Nel dettaglio, come riprende Biccy.it, qualcuno ha urlato “Soleil sei una gatta morta”.

A sentire il tutto è stata Manila Nazzaro, che una volta udito le parole è corsa velocemente in camera ed ha raccontato l’accaduto sia a Delia Duran quanto a Nathaly Caldonazzo, dissociandosi comunque dall’hater: “Prima è successa una cosa che non mi è piaciuta – le parole dell’ex Miss riportate da Biccy – hanno urlato contro Sole dall’esterno. Ho sentito chiaramente che le hanno dato della gatta morta. Che vi devo dire, queste sono cose che non mi piacciono. No Nat io non sono affatto d’accordo con te. Sono cose da cui io mi dissocio sempre perché poi possono capitare a turno. Credimi che mi ha disturbato sta roba. Sì però basta”, facendo cenno di smettere di parlare.

SOLEIL SORGE INSULTATA “GATTA MORTA”. IL COMMENTO DI NATHALY CALDONAZZO

Nathaly Caldonazzo ha reagito con una risata agli insulti a Soleil Sorge, aggiungendo: “Ascolta amore, ok che non ti piacciono ste cose, non è che succedono a turno fidati. Questo succede poi con la cattiveria. Uno raccoglie quello che semina. Giusto Delia? Stesso motivo per cui io con lei…” E Delia Duran, incalzata sulla questione, ha risposto: “Ma erano offese su Sole? Il fatto è che la gente da fuori vede tutto”.

Dopo di che Delia e Nathaly si sono nascoste sotto le coperte per parlare, non si sa se commentando ancora le offese a Soleil Sorge o meno, fatto sta che il Grande Fratello le ha rimproverate entrambe: “Ragazze scusate, mettete il microfono!”. Sicuramente lunedì, durante la diretta, riferiranno a Soleil Sorge quanto accaduto, o probabilmente la stessa verrà a scoprirlo da sola nelle prossime ore: a quel punto vedremo come reagirà.

