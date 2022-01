Soleil ha scritto una lettera ad Alex Belli?/ Signorini lancia la bomba al GF Vip!

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip ha il via una nuova diretta, Alfonso Signorini lancia un’anticipazione di cui nessuno sembrava essere al corrente e che ha come protagonista Soleil Sorge. La bella influencer avrebbe infatti scritto una lettera ad Alex Belli. Pare, infatti, non sia bastato alla gieffina il confronto avuto con lui pochi giorni fa proprio nel corso della scorsa diretta. Soleil, d’altronde, ha confermato di avere ancora molti dubbi e nodi da sciogliere sul comportamento di Alex e Delia Duran. La Sorge, infatti, teme che i due possano essere d’accordo e aver messo su un vero e proprio teatrino, tirandola in ballo senza il suo volere e, quindi, usandola. È probabilmente questo uno dei motivi che l’ha spinta a scrivere questa lettera per l’attore e suo amico. Soleil, tuttavia, ha potuto decidere di scrivere questa lettera anche per rendere palesi, una volta per tutte, i suoi sentimenti per Alex e, magari, mettere una pietra sopra ai dissapori che ci sono stati in passato per aprire un nuovo capitolo.

