Soleil inguaia Alex Belli “Non sapevo più come mentire per coprirlo”/ “Quando soli diceva certe cose poi…”

Davide Silvestri e Soleil Sorge si sono trovati, nuovamente, a parlare di Alex Belli e del suo comportamento adottato all’interno della casa e Soleil ha ammesso al suo compagno d’avventura: “Io non sono stupida, io le cose ho detto che le ho sempre viste e cercate di frenare. Le ho viste prima ancora che lui le dicesse le cose”. La ragazza dopo la scorsa diretta ha manifestato tutta la sua tristezza mentre le altre donne della casa hanno cercato di confortarla per farle tornare il buon umore.

Davide ha voluto rivolgere una domanda diretta a Soleil Sorge per cercare di capire realmente cosa accaduto all’interno della casa tra lei e Alex Belli. L’attore ha chiesto a Soleil se nel suo rapporto con Belli lei abbia giocato oppure no, la ragazza sicura delle sue idee ha risposto: “Giocato no! Andava contro qualunque cosa”, la ragazza ha poi ammesso: “L’unico momento in cui sono stata falsa è stato quando ci chiedevano della nostra amicizia o di lui e di cose e io continuavo a dire che non c’era assolutamente nulla oltre l’amicizia. Non sapevo più come mentire per continuare a coprirlo”.

Anche Davide Silvestri è d’accordo con le parole di Soleil Sorge e ha ammesso: “Speravo non mi chiedessero nulla perché avrei dovuto mentire”. Durante la confessione dei due Soleil ha anche ammesso al ragazzo un suo forte dubbio in merito al suo rapporto con Alex: “Non capivo perché sotto le coperte o in un momento dove sapevamo che non c’era nessuno che riprendeva non capisco perché dire certe cose, hai il coraggio di dire queste cose e di prenderti le responsabilità, ma non è quello che ha finito per fare o altrimenti lo stai facendo per show”.

Sia Davide Silvestri che Soleil Sorge sono rimasti scossi dal recente comportamento di Alex Belli e si sono a lungo interrogati sul suo comportamento anche nei loro confronti all’interno della casa. Dopo il periodo di sofferenza da parte di Soleil Sorge adesso sta arrivando il momento della consapevolezza e la ragazza ha fatto notare a Davide come ogni volta che con le sue parole sceglieva di non tutelare Alex Belli lui: “Puntualmente sbraitava fuori di testa”.



