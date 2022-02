Soleil insulta Alex Belli: “Narcisista del c*zzo!”/ “Hai detto solo str*nzate su di me!”

Soleil Sorge e Alex Belli sono stati protagonisti di un durissimo screzio andato in scena nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022 sotto la doccia della Casa del Grande Fratello Vip. In particolare, la gieffina ha accusato l’attore di avere parlato male di lei: “Le cose che hai appena detto dimostrano che sei una m*rda che cerca di arrivare solamente alla propria ragione, sei un c*zzo di narcisista del c*zzo!”, ha urlato accecata dall’ira. “Tu – ha quindi ribadito – sei assolutamente un egoista narcisista del c*zzo. Non mi abbracciare. Hai detto delle parole che mi hanno ferito e lo sai che non sono vere. Come cazzo ti permetti? Hai detto una serie di cose bruttissime, le cose che la gente dice per ferire, quando sai che non sono così”.

L’ex concorrente di “Pechino Express ha poi aggiunto: “Sono allo scoperto, ecco qua. Ho sempre detto che ci stavamo per innamorare e che ci siamo stra-amati. Non mi sono lasciata cadere e questa forza interiore che ho significa solo essere seri. Allora non rompermi il c*zzo, non dirmi queste str*nzate solo per dire cattiverie sul mio conto! Basta? Basta lo dico io a te!”.

SOLEIL SORGE VS ALEX BELLI: “NON HO MAI VOLUTO UN RAPPORTO CON TE!”

Non paga, Soleil Sorge ha inveito ulteriormente contro Alex Belli: “Ammetti che persona sono, che sono sempre stata lì a tutelare te, a tutelare voi, a cercare anche di frenare il nostro rapporto. Avevamo un’amicizia, un rapporto bello… Ti importa di più passare per giustificato che raccontare la verità dei fatti. Io non ne posso più di starmene a sentire str*nzate. Cosa c*zzo vuoi che dica, Alex? L’ho sempre detto che ti amo, non ho mai voluto un rapporto con te o andare oltre. Di che c*zzo stai parlando? Ho mai messo in dubbio nulla, io. Mi sono rotta il c*zzo. Mi hai buttato roba addosso che lo sai che fai schifo”.

E, dulcis in fundo: “Adesso ti ritrovi in questa m*rda, te la prendi e non è una mia protezione!”. Poi, Soleil si è allontanata verso le vetrate della Casa e si è abbandonata a un momento di sconforto, sussurrando: “Oddio, che scenata ho appena fatto…”.

