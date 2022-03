Soleil, Jessica Selassié ha preso le sue creme? “Se le può ricomprare, ce le teniamo noi”/ Le accuse dal web

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge esce di scena: Jessica Selassié riceve dure accuse

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 in corso, prevista per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5, e intanto fa discutere l’eliminazione di Soleil Sorge decretatasi alla 47esima diretta del gioco, con tanto di accuse durissime sferrate a Jessica Selassié. Quest’ultima, ancora in corsa al reality dei vipponi, è tacciata di aver preso a Soleil alcuni effetti personali. Le accuse giungono da parte dei fedeli telespettatori del Gf vip tramite alcune segnalazioni lanciate via social a margine della diretta che ha visto poche ore fa Soleil costretta a lasciare la Casa più spiata d’Italia. Anche la stessa mamma di Soleil nelle sue stories di instagram condivide il “video incriminato”.

A fare la valigia per l’italo-americana è stato Davide Silvestri e, nel mentre, almeno a detta dei segnalatori, la princess Jessica avrebbe frugato tra le cose di Soleil, per poi tenersi di alcuni oggetti di bellezza, tra cui delle creme particolari per la cura di sé.

“Queste le può ricomprare, teniamocele”, avrebbe pensato a voce alta Jessica Selassié, negli istanti in cui Soleil Sorge era in attesa che si riempisse la valigia del suo rientro alla vita di tutti i giorni. E tra le segnalazioni del presunto furto al Grande fratello vip 6, di cui è tacciata Jessica ai danni di Soleil, c’è chi grida contro la princess etiope a suon di: “Ma che pezzente che è questa, oh?”. Intanto, Dayane Mello contesta via Instagram l’uscita di scena dal reality dell’italo-americana gridando ala truffa del televoto e i fan di Soleil tacciano la produzione del Gf vip di aver mostrato le sole “ombre” della ormai ex gieffina facendola apparire in tv come eterna “terza incomoda” del triangolo della Casa, formato con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran.

Ma nonostante l’uscita dal reality, Soleil molto presto potrebbe avere il suo riscatto in tv: tra le Instagram stories, Barbara D’Urso sfoglia le pagine dell’ultimo numero di Tv, Sorrisi & canzoni che la indica come terzo giudice preannunciato insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style a La pupa e il secchione 2022. Che la conduttrice campana voglia così confermare Soleil come sua nuova spalla destra in tv?

