Soleil, la frecciata ad Alex Belli per la lettera al GF Vip/ “Ci ha regalato sé stesso che strano…”

Alex Belli è realmente uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021? Nonostante l’attore adesso passeggi mano nella mano con Delia Duran per il centro di Milano ha trovato comunque il modo di essere presente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 con una lettera per augurare buone feste a tutti i suoi ex coinquilini. La lettera è stata letta da Davide dedicava una frase dolce a ciascuno dei concorrenti che ha diviso qualcosa con lui all’interno del suo percorso nel reality.

Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran confessa/ "Eravamo una coppia aperta"

“Cari Grandi Fratelli e Sorelle, Nonostante io non sia fisicamente lì con voi il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo di quella casa e sappiate che mi mancate tanto. A te, Katia mia insegnante di rigore e di vita. A te, David mio compagno di creatività e leggerezza. A te, Manuel mio consigliere con la forza di mille uomini. A Manila con la tua forza alfa che regge la casa. a te piccola Sophie happy birthday e habby baby anche a te che compi gli anni nel mio stesso giorno. E infine a te Sole, compagna di avventure e chimiche artistiche. A tutti voi che mi avete lasciato nel cuore il vostro amore, Buon Natale, Alex”. L’attore ha anche deciso di ricordare a tutti i coinquilini del Grande Fratello Vip 2021 regalando a loro una sua statuetta da inserire all’interno del presepe, così da essere vicino a tutti i suoi amici nonostante la distanza fisica che li separa.

Alex Belli, l'ex Hellen Scopel: “Quello non è il suo vero nome”/ “Il suo cv? Falso"

Alex Belli regala sè stesso ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2021

I concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021, nonostante negli ultimi giorni abbiano più volte espresso parole dure nei confronti di Alex Belli sono stati molto contenti di ricevere questa lettera e, meno stupidi, di ricevere la sua statuetta da inserire all’interno del presepe a tal punto che Soleil dopo aver visto il regalo dell’attore ha commentato: “Ci ha regalato sé stesso! Strano non me lo sarei mai aspettata da lui!”.

Katia Ricciarelli ha voluto mandare un messaggio all’attore per ringraziarlo del pensiero avuto nei loro confronti: “Alex ti abbiamo pensato oggi tutti e volevamo in modo corale farti gli auguri, ma tu ci hai preceduti. Grazie, auguri di buon Natale. Sii felice”.

Alex Belli "Io e Delia coppia aperta? No, libera"/ "Soleil? Quando uscirà vorrei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA