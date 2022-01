Soleil lancia una bottiglia a Basciano, incidente al GF Vip/ Lo scherzo va storto e..

Il tempo nella Casa del Grande Fratello Vip a volte sembra non passare mai. È per questo che i concorrenti spesso inventano giochi e passatempi divertenti che, tuttavia, non sempre vanno a buon fine. È quanto accaduto alcune ore fa tra Alessandro Basciano e Soleil Sorge che hanno iniziato a divertirsi facendosi dei gavettoni. Per farlo hanno dunque utilizzato le bottiglie d’acqua che il GF mette a disposizione e che spesso vediamo anche durante la diretta, delle bottiglie affusolate di vetro.

Tra un gavettone e l’altro, Soleil ha inseguito Basciano in cucina e gli ha così lanciato l’acqua ma la bottiglia le è scappata di mano, finendo a terra. Soleil, pur non volendo, ha dunque lanciato una bottiglia nella direzione di Alessandro; per fortuna è finita per terra e non ha toccato alcun coinquilino.

Soleil lancia una bottiglia a Basciano e il web ricorda la lite di Federica Rosatelli

Uno scherzo finito male, dunque, quello tra Soleil Sorge e Alessandro Basciano. Chiaro che si è trattato di un incidente e non di un gesto volontario che sarebbe comunque potuto andare molto peggio. Questo lancio della bottiglia, sul web, ha però portato tanti a ricordare un episodio, potremmo dire, ‘cult’ del Grande Fratello. Stiamo parlando del lancio del bicchiere da parte di Federica Rosatelli, ex gieffina che, nel corso di una lite con Gianluca Zito, arrivò a fare volontariamente quel gesto, finendo per essere squalificata in diretta. Ovviamente parliamo di due episodi nettamente diversi e dal mood totalmente differente.

Soleil che voleva buttare l’acqua, ma tira direttamente tutta la bottiglia.

MI SENTO MALE 😂😂😂😂 pic.twitter.com/QHikXi50Nc — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 13, 2022





