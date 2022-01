Soleil preoccupata per l’ingresso di Delia Duran al GF Vip/ “Cosa viene a fare qui?”

Mentre fuori dalle mura della Casa del Grande Fratello Vip qualcuno urla, avvertendo dell’imminente ingresso di Delia Duran dalla porta rossa, alcuni gieffini iniziano ad ipotizzare come sarà vivere nella Casa con la moglie di Alex Belli. C’è chi spera che i tanti sospetti e i presentimenti si rivelino, alla fine, solo un brutto scherzo come Soleil Sorge. È lei, al momento, la più preoccupata per l’ingresso di Delia, d’altronde sarà lei ad essere presa di mira dalla donna visto quanto accaduto col marito mentre era in Casa.

Delia lo ha ammesso in diretta: “Voglio entrare nella Casa per capire finalmente cos’è accaduto tra loro”; per Soleil, però, la permanenza di Delia avrebbe ben poca utilità e lo ammette anche di fronte ad alcuni dei suoi compagni d’avventura.

Soleil Sorge pensa all’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Cosa viene a fare?”

Parlando dell’ingresso di Delia Duran e delle conseguenze che potrebbe avere, la prima a dirsi in disaccordo è stata Valeria Marini: “Sarebbe uno stress per Soleil! Ma poi con tante donne che possono entrare…”. Giacomo Urtis ha però un parere opposto: “Secondo me sarà dolcissima!” Soleil ha quindi preso la parola, ricordando che: “Inizialmente ero la prima che cercava di essere gentile con lei e farle capire cosa stesse accadendo, poi…” Jessica Selassié ha perciò ricordato le parole che Delia ha avuto per Soleil: “Non è stata affatto carina con lei” La Sorge, a questo punto, ha concluso dichiarando di trovare inutile il suo ingresso nella Casa: “Ma cosa viene a fare?”

