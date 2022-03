Soleil scopre cosa fanno Jessica e Barù sotto la capanna/ “Lo ha voluto lui!”

Grande fratello vip 6, Jessica Sélassié e Barù Gaetani in intimità: c’è lo zampino di Soleil Sorge

Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso, il Gf vip 6, e intanto non mancano colpi di scena nella Casa, come il capannone artistico che Soleil Sorge ha realizzato con Lulù Sélassié, per assicurare un momento di intimità ai Jeru, così come vengono chiamati dai fan che li vogliono vedere accoppiati, Jessica Sélassié e Barù Gaetani. Jessica non ha mai nascosto di desiderare una relazione con Barù e, dal momento che si sente usata a fin di visibilità nei sentimenti dallo chef -che non disdegna le attenzioni della princess- Soleil e Lulù hanno unito le forse per realizzare in tempo utile un nido al riparo da occhi indiscreti per i Jeru, su richiesta di Barù. O almeno questo è stando alle dichiarazioni che Jessica e Barù rilasciano, incalzati sulla “capanna artistica” dalla grande protagonista del reality, Soleil (quotata alla vittoria del reality, secondo i bookmakers). “Abbiamo scherzato e parlato molto –svela Jessica, parlando a Soleil di cosa è stato fatto in intimità con Barù in intimità, nella capanna-. Abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma”. E chi crede che i Jeru abbiano consumato dei rapporti intimi, resterà deluso, dal momento che Jessica poi fa sapere: ” Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare il capanno, chiedetelo a Barù…Lo ha voluto lui”.

Insomma, l’etiope si palesa certa che lo chef sia interessato a lei e che abbia cercato un momento di intimità tra loro al fine di rassicurarla rispetto al dubbio che lui stia strumentalizzando il loro rapporto per arrivare in finale. Ma non è tutto. Soleil riferisce che durante il momento “capanna”, Barù era a torso nudo, e Jessica lo conferma. Che quindi i Jeru nascondano dei particolari bollenti sul momento intimo? Nel frattempo, anche Barù Gaetani non si risparmia sulla “capanna artistica”, di cui è fautrice Soleil.

Barù Gaetani rivela cosa c’è stato con Jessica Sélassié sotto le coperte, al Grande fratello vip 6

Incalzato a sua volta da Soleil Sorge, sul momento di intimità vissuto con Jessica Sélassié nella serata a cavallo tra il 5 e il 6 marzo 2022, al Grande fratello vip, Barù Gaetani conferma poi di non aver avuto particolari avvicinamenti fisici con la princess, se non degli sfioramenti dovuti alle distanze ravvicinate. Poi, assicura di volere bene all’etiope, anche se non vede una lovestory tra loro in prospettiva del futuro: “ Lei era triste e per questo ho voluto la capanna per rassicurarla sul bene che le voglio. Non vedo una storia d’amore tra noi due fuori“. E mentre la finale del Grande fratello vip 6, prevista per il 14 marzo 2022, si fa sempre più vicina, i commenti social sulla “capanna” dei Jeru non si sprecano, tra i quali emerge il seguente tweet aggregante: “Prima di dormire…mi chiedo come siamo finiti dall’hot-dog a lei che prende della crema in camera, alla capanna sotto la quale ci sono stati circa un’ora e trenta minuti (Dalle 4.45 alle 6.15/20), per poi andare a dormire alle 6.30. Distrutta ma felice…”.

Prima di dormire..mi chiedo cm siamo finiti dall’hot dog,a lei che prende della crema in camera,alla capanna sotto la quale ci sono stati circa un’ora e trenta minuti(Dalle 4.45 alle 6.15/20)per poi andare a dormire alle 6.30h.Distrutta ma felice 😭😍 #Baru #JessVip #Jeru #GfVip pic.twitter.com/dCuGffZZBN — P☕trizia ∞ 🍑 (@PatriziaAngel) March 6, 2022





