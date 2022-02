Soleil shock “Chiudo la mia amicizia con Alex Belli”/ “Lo faccio per Delia e…”

La nuova diretta del Grande Fratello Vip si apre con un nuovo capitolo sul triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nonostante i riavvicinamenti tra marito e moglie, Delia sottolinea di avere ancora molte insicurezze: “Tutto quello che vedo, quello che c’è stato prima… Non ce la faccio, soprattutto in questo luogo, dove lui ha vissuto tante cose belle e intense con una donna come Soleil… Mi vengono in mente delle scene di tutto ciò che è stato prima.”

Se Delia manifesta insicurezze sul suo rapporto con Alex, Soleil ha invece annunciato una decisione drastica: chiudere in modo definitivo l’amicizia con Belli. Il motivo è proprio quanto accaduto in questi giorni in cui lui è tornato al GF Vip.

Soleil Sorge ha così motivato il suo malumore nei confronti di Alex Belli: “Quello che ho visto e che vedo è talmente mancante di tante cose che non riesco a soffrirne. Mi manca di più la complicità, il tempo che passavamo insieme e il nostro giocare. Trovo giusto che lui dia la priorità a sua moglie ma credo che avrebbe potuto recuperare il rapporto con Delia mostrando anche quella che era la nostra amicizia.” Così l’annuncio: “Io personalmente ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia. Lo faccio per un riguardo verso Delia, verso Alex e il suo matrimonio, in secondo luogo perché non voglio rapporti falsati.”

