Soleil si “dichiara” a Nicola Vaporidis all’Isola dei Famosi/ Vladimir la punge “che c’è dietro?”

E’ finalmente giunta la nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, occasione in cui – in prima serata, il 6 giugno 2022, su Canale 5- si registra lo sbarco in Honduras delle ex naufraghe già concorrenti rispettivamente nel 2019 e 2021, Soleil Sorge e Vera Gemma. A suscitare subito clamore mediatico è lo sbarco in grande stile di Soleil, che per la prima volta in assoluto si getta nelle acque dell’Honduras lasciandosi cadere nel vuoto da un elicottero – mentre alla sua prima esperienza honduregna sbarcava a L’isola dei famosi 2019 da una barca- per poi dichiararsi pubblicamente a Nicolas Vaporidis… Lo sbarco di Soleil Sorge non a caso diventa virale in rete, dal momento che appare spavaldo e deciso, in pieno State of Soleil style, con tanto di bikini succinti dalla tinta red passion, che evidenziano il lato B mozzafiato della special-guest honduregna.

Soleil e Vera sbarcano a L’isola dei famosi 2022 per spaccare il gruppo di naufraghi in due team assestanti. Nel team Soleil, la Sorge accoglie per primo Nicolas Vaporidis e a questo punto la domanda sorge spontanea da parte dell’opinionista in studio, Vladimir Luxuria: “Come mai fai l’endorsement verso Nicolas, ti piace come naufrago o c’è dell’altro?”.

Soleil stregata da Nicolas Vaporidis: il motivo

La replica di Soleil in diretta da Playa Palapa non si fa attendere e assume i toni di una vera dichiarazione di interesse verso l’attore di Notte prima degli esami: “Entrambi i motivi…”. A questo punto, Soleil spiega di essere affascinata da Nicolas sia come persona che come naufrago, insomma lui gli piace per spirito combattivo e dedizione che palesa in tutto quello che fa. Caratteristiche in cui Soleil sembra rivedersi molto. Motivo per cui i telespettatori attivi via social ora non escluderebbero che Soleil possa rivelarsi protagonista di un nuovo flirt in tv e gettarsi così alle spalle il triangolo amoroso vissuto con Alex Belli e la promessa sposa, Delia Duran, al Grande fratello vip 6.

