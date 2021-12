Soleil si dispera al gf vip, Alex Belli canta per Delia Duran/ Dedica social

Alex Belli rompe il silenzio e torna su Instagram dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 2021. L’attore che, pur avendo lasciato la casa continua ad essere al centro delle conversazioni degli altri concorrenti del reality, dopo alcune ore di silenzio, su Instagram, ha pubblicato una serie di storie in cui mostra il suo ritorno a casa. Tra le varie Instagram Storie spuntano due video in cui Alex Belli sfoggia le sue doti di pianista e cantante. L’attore suona e canta “Non me lo so spiegare”, brano di Tiziano Ferro. Con la stessa intensità con cui suonava e cantava nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Belli regala i primi video ai followers.

Alle sue spalle s’intrave una donnache pare essere Delia Duran. Tra i due, dunque, è tornato il sereno? Nelle scorse ore, dopo il confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Alex e Delia erano stati pizzicati mentre discutevano in treno. Dai post di Instagram, tuttavia, pare che i due abbiano superato la tempesta. Sarà davvero così?

Mentre Alex Belli sembra aver già dimenticato il Grande Fratello Vip 2021 avendo ripreso immediatamente possesso di quella che era la sua quotidianità, nella casa del Grande Fratello vip 2021, Soleil Sorge continua a piangere. L’influencer non riesce a trovare pace convinta di essere stata usata da Alex per il suo percorso. Dopo aver trascorso tutta la giornata di ieri a letto, stamattina si è lasciata andare ad un nuovo sfogo tra le braccia di Manila Nazzaro.

La presenza della musica e degli altri concorrenti sono riusciti a strappare un sorriso a Soleil e a farle ritrovare il buonumore. Domani sera, inoltre, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, Alex e Sleil potrebbero ritrovarsi nuovamente l’uno di fronte all’altra per un attesissimo confronto.

INTANTO IL MAN TORNA IN FACTORY E CONTINUA LO SHOW 🎪🤹🏼‍♂️🤡 #GFvip pic.twitter.com/MecEyEvi9r — AncheMeno! (@mz1090684831) December 16, 2021

